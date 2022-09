Il Segretario di Stato americano Antony Blinken non arriva a Kiev, dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a mani vuote.

Anzi, ha portato con sè un "arsenale finanziario": un nuovo pacchetto di aiuti militari americani da 2,8 miliardi di dollari per l'Ucraina.

Foto ricordo Zelensky-Blinken. (Kiev, 8.9.2022) Genya Savilov/AFP or licensors

Alleati informati

Di questa cifra, 675 milioni di dollari serviranno per armamenti e munizioni da utilizzare per combattere la Russia, e il resto - come Blinken e il Segretario alla Difesa americano Lloyd Austin hanno spiegato agli alleati in un incontro nella base di Ramstein, in Germania - sarà ricevuto sotto forma di prestiti e sovvenzioni per l'acquisto di armi americane da parte dell'Ucraina e di altri 18 paesi - tra cui Georgia e Moldavia e i Paesi baltici - che si sentono minacciati dalla Russia.

Olexii Resnikov, ministro della Difesa ucraino, con Lloyd Austin, Segretario alla Difesa Usa. (Ramstein, 8.9.2022) Boris Roessler/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Come il capo del Pentagono ha ribadito più volte, la guerra è in un momento-chiave in cui i frutti dello sforzo collettivo si vedono anche sul campo di battaglia.

Controffensiva ucraina

Secondo l'esercito ucraino, un'offensiva lanciata nella notte ha consentito di riconquistare almeno 400 chilometri quadrati nella regione di Kharkiv e ricacciare indietro le truppe russe.

Questi progressi nel Nord-est contrastano con la lenta controffensiva ucraina lanciata nella regione meridionale di Kherson, dove Kiev afferma di aver riconquistato diverse località, ma la Russia smentisce, affermando che l'esercito ucraino sta subendo pesanti perdite. Più di 300 soldati ucraini sarebbero stati uccisi mercoledì, secondo Mosca.

Ancora bombe russe su zone residenziali

Continuano gli attacchi russi alle zone residenziali: due vittime civili e otto feriti nel distretto di Industrialny, alla periferia di Kharkiv. Nel bombardamento è stato danneggiato un edificio scolastico. Tra i feriti c'è anche un bambino di due anni.

Secondo le autorità ucraine, dall'inizio della guerra - il 24 febbraio - sono morti 383 bambini e altri 742 sono rimasti feriti.