La Nato sottolinea l'importanza del controllo del Mar Nero

Furiosi combattimenti sono in corso nel Donbass, dove l'artiglieria russa continua a bombardare, e nella zona meridionale di Kherson, dove l'esercito ucraino sta cercando di lanciare una controffensiva. La maggior parte della guerra riguarda il controllo del Mar Nero. Ecco perché il vice segretario generale della Nato, Mircea Geoana, ha approfondito la strategia del Mar Nero rispondendo alle domande di Amdra Diaconescu, di Euronews Romania.

"Probabilmente, la meta e la fine della guerra saranno decise sul campo di battaglia. Le condizioni politiche tra le due parti sono oggi troppo distanti per una soluzione diplomatica, per il momento. Quindi, più guerra, purtroppo, più distruzione. Ad un certo punto, speriamo che si verifichino le condizioni per individuare una soluzione politica", ha detto.

Ma il fatto che si ritirino dall'Isola dei Serpenti, è un segno che alla fine la guerra e l'occupazione finiranno?

"Sapevamo che prestavano molta attenzione alla riconquista dell'Isola dei Serpenti. È molto importante anche per l'intero Mar Nero. Si trova a soli 40 chilometri dal porto di Costanza e dalla foce del Danubio. È una proprietà strategica. Il fatto che la Russia sia stata costretta ad abbandonare l'isola a causa degli attacchi massicci e vigorosi dell'Ucraina è un ottimo segnale. Inoltre, è una vittoria tattica anche per il morale degli ucraini. Significa molto. E, naturalmente, anche per la navigazione, per la libertà di navigazione, nel Mar Nero", ha continuato.

L'Isola dei Serpenti, nel Mar Nero, è diventata un simbolo della determinazione ucraina.

È stata presa dalla Russia il primo giorno dell'invasione ed è stata recentemente recuperata dall'Ucraina.