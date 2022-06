Gli alberi di Berlino hanno sete e Sebastian Herges ha deciso di aiutarne il più possibile. Per due anni questo attivista ha trascorso il suo tempo libero pedalando nella capitale tedesca per innaffiare gli alberi, soprattutto quelli giovani, i più vulnerabili in caso di siccità. Sebastian è uno dei tanti berlinesi che fanno la loro parte per aiutare gli alberi della città.

"Quando un essere umano ha sete può semplicemente prendere una bottiglia d'acqua per dissetarsi - dice Herges -. Gli alberi non possono farlo, hanno bisogno di aiuto. Ed è per questo che sono qui ad annaffiarli". Negli ultimi quattro anni a Berlino e nelle aree circostanti non ha piovuto abbastanza. Dal 2018 il livello delle acque sotterranee ha continuato a diminuire di anno in anno.

Il meteorologo Jörg Riemann lo definisce un enorme "deficit idrico". "Normalmente nel corso di un anno a Berlino e nelle zone circostanti del Brandeburgo cadono circa 600 litri di pioggia per metro quadrato - dice Riemann -. Dal 2018 abbiamo avuto una carenza di circa 400 litri per metro quadro".

Tutto questo ha un impatto diretto sugli alberi. Timo Bittner gestisce la più grande azienda di servizi per alberi di Berlino. "A causa degli anni di siccità anche gli alberi con radici profonde stanno iniziando a reagire alla mancanza d'acqua - dice Bittner -. C'è una quantità di legno morto sempre più elevata negli alberi".

Bittner ha collegato dei sensori a più di mille alberi in tutta la città. E, grazie a un'app, può vedere quali alberi e quali aree hanno più urgentemente bisogno di essere annaffiati. Si tratta comunque di una corsa contro il tempo: molti alberi sono già stati abbattuti e trasformati in cippato. Se la siccità continuerà altri alberi moriranno: non c'è abbastanza tempo per innaffiarli tutti. "Non possiamo continuare - dice Bittner -. Come potremmo continuare? A Berlino ci sono circa un milione di alberi. Ne possiamo curare circa 18.000 all'anno".

La maggior parte degli alberi di Berlino era stata distrutta o abbattuta durante la Seconda Guerra Mondiale. Da allora nella la capitale sono stati piantati centinaia di migliaia di alberi. Berlino è una città verde, ma la mancanza d'acqua sta minacciando tutto questo.