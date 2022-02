"Faremo tutto il necessario per difendere i nostri alleati e ogni centimetro del territorio NATO": lo ha detto il segretario generale dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, Jens Stoltenberg, in merito all'invasione russa in Ucraina, durante la conferenza stampa a margine del vertice virtuale a Bruxelles.

Stoltenberg ha aggiunto che la NATO sta schierando unità della sua Response Force (Forza di risposta rapida) per scoraggiare Mosca e che gli obiettivi del Cremlino non sono limitati all'Ucraina.

Per rafforzare il fianco Est sono stati già dispiegati migliaia di uomini e 100 aerei, a cui si aggiungono circa 20 unità navali nel Mar Mediterraneo.

I leader dei 30 Stati membri hanno definito la decisione del presidente russo di invadere l'Ucraina come un "terribile errore strategico per il quale il suo Paese pagherà per gli anni a venire".

Il presidente Vladimir Putin e il suo ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, sono sulla lista delle persone sanzionate dall'Unione europea in risposta all'invasione dell'Ucraina, annuncia invece Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

"Questo è un passo importante - afferma quest'ultimo - gli unici leader al mondo sanzionati dall'Unione europea sono il presidente siriano Bashar al-Assad e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, ed ora Putin per la Russia".

Alla riunione in videoconferenza hanno partecipato anche Finlandia e Svezia, due Paesi che Mosca non vuole entrino nell'Alleanza, come ribadito anche dal ministero degli Esteri russo.