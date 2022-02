Ci sono città romantiche, per definizione e città che lo diventano - con un po' di fantasia e una strizzatina d'occhio al fatturato - in occasioni speciali come la festa di San Valentino. Vienna certamente rientra nel primo gruppo, ma di dolcezza i suoi grandi maestri pasticceri ne sanno qualcosa e ovviamente il business dei dolci in questi giorni è particolarmente fiorente.

Ce lo racconta Anita Querfeld, responsabile dello storico Cafe Landtmann:

"La città di Vienna è particolarmente interessante . Proponiamo i nostri dolci e la nostra pasticceria e siamo famosi nel mondo per questo. La gente regala cuori per San Valentino. Ci si può scrivere 'ti amo' o 'ti voglio bene' "

Ma gli innamorati di tutto il mondo sognano una sola città: Venezia,per le sue gondole e le sue calli suggestive che oltretutto incarnano il nuovo must di 'location instagrammabile' . Anche qui però, ad accendere i sensi è il cioccolato. Un cioccolato, come spiega la proprietaria della cioccolateria "VizioVirtù" Mariangela Penzo, molto prezioso:

"La più preziosa delle creazioni di cioccolato è quella con la foglia d'oro perchè è prodotta da un artigiano "battioro" che a Venezia è un mestiere antico, e che produce da un lingotto queste foglie molto sottili battendole con un piccolo martello; riesce a fare queste foglie che sono alimentari".

E poi c'è Londra che addobba a festa lo zoo. E tra un 'Je t'aime', un' I love you' e un 'Ti amo' celebra l'amore alternativo con un ruggito del re della foresta.