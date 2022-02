La "New York Times Company" si compra "Wordle".

Il gioco di parole online, nato quattro mesi, fa per uso quasi privato e che ora ha milioni di utenti è diventato di proprietà di uno più importanti giornali del mondo.

Il prezzo? Per...sette cifre. Si legge così sul tweet cinguettato dalla stessa azienda editoriale.

Ufficiosamente, secondo i ben informati, sarebbe un prezzo contenutissimo: appena un milione di dollari. Ma potrebbe essere qualche milione in più...

Per aumentare gli abbonati digitali: ma "Wordle" sarà gratis

Il "New York Times" vuole cavalcare il successo popolare di questo gioco gratuito per aumentare il numero deI suoi abbonati digitali: obiettivo dieci milioni entro il 2025.

L'inventore del gioco, Josh Wardle, (un gioco di parole già tra il suo nome e il nome della sua invenzione...) avrebbe potuto guadagnare molto di più non vendendo subito, ma ha preferito andare sul sicuro, incassare il milione di dollari e continuare a collaborare per lo sviluppo della sua creatura.

Lo stesso Wardle garantisce che "Wordle" rimarrà per sempre gratuito: anche sulla piattaforma a pagamento del "NYT", il gioco dovrebbe restare "free"...

Il tweet del "papà" di "Wordle"...

"Non immaginavo questo successo"

Spiega Lau Chaak-ming, sviluppatore di "Wordle" in cantonese, professore di linguistica alla Education University di Hong Kong:

"All'inizio è stato fatto solo per divertimento. Ho pensato che sarebbe stato fantastico giocare in poche centinaia di persone. Ma mi ha sorpreso che milioni di persone abbiano giocato a questo gioco. Sono felice e sorpreso".

"Non mi aspettavo questo successo". Screengrab by AFP video

"Gli insegnanti vogliono Wordle"

Wayne McDougall è lo sviluppatore di "Maori Wordle": "Non mi aspettavo che molto insegnanti volessero usarlo nelle loro classi: lo vedono come uno strumento utile, sia all'inizio che alla fine delle loro lezioni, per premiare lo studio e gli studenti".

"Gli insegnanti vogliono Wordle nelle loro lezioni". Screengrab by AFP video

Di "Wordle" esiste, naturalmente, anche una versione in italiano.

E da adesso potrete anche voi indovinare, con sei tentativi a disposizione, la parola segreta, che ogni giorno è la stessa per tutti, in tutto il mondo...