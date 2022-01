La presidenza dell'Europarlamento spiegata bene

La morte improvvisa di David Sassoli è arrivata al termine del suo mandato di due anni e mezzo alla guida del Parlamento europeo. La procedura per la sua successione era già programmata e la manifestazione elettorale si svolgerà martedì prossimo, durante la prossima sessione plenaria a Strasburgo.

Chi vincerà le elezioni sarà il 32° Presidente del Parlamento Europeo. Ci sono stati 31 presidenti dalla fondazione del Parlamento europeo nel 1952, 16 dei quali hanno prestato servizio dalle prime elezioni europee svoltesi per la prima volta a suffragio universale nel 1979.

Il socialista tedesco Martin Schulz è stato l'unico a servire per due mandati. Alcide De Gasperi, l'eurodeputato democristiano italiano, è morto mentre era all'inizio del suo mandato ed è stato sostituito.

La procedura

I candidati alla carica di presidente possono essere proposti da un gruppo politico o da un gruppo di deputati che raggiungono la cosiddetta soglia bassa, il che significa 1/20 dei deputati al Parlamento, o 36 deputati su 705 quando tutti i seggi sono occupati. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei voti validi, espressi a scrutinio segreto, ovvero il 50% più uno. I voti vuoti o viziati non vengono presi in considerazione in questo calcolo.

Se il primo turno non dà un vincitore, lo stesso o altri candidati possono essere nominati per un secondo e un terzo turno, alle stesse condizioni. Se nessuno viene eletto al terzo turno, i due candidati con il maggior numero di voti in questo turno procedono alla quarta e ultima votazione.

Il neoeletto Presidente può quindi tenere un discorso di apertura prima di presiedere l'elezione dei restanti membri dell'Ufficio di presidenza del Parlamento (martedì e mercoledì). Le nomine alle commissioni parlamentari per il resto di questa legislatura saranno confermate anche durante la prossima sessione plenaria, quasi certamente mercoledì.

Tutte le cariche elettive del Parlamento (Presidente, Vicepresidenti, Questori, Presidenti e Vicepresidenti di commissione e delegazione) vengono rinnovate ogni due anni e mezzo. Ovvero all'inizio del quinquennio e a metà di esso.

4 candidati, ma chi è il preferito o la preferita?

Quattro candidati di diversi partiti politici aspirano alla presidenza del Parlamento. Quella con più probabilità di essere eletta alla carica è Roberta Metsola, 42 anni, che è stata la prima vicepresidente in questi due anni e mezzo ed è la candidata ufficiale del PPE.

I Verdi hanno proposto Alice Bah Kuhnke, 50 anni, dalla Svezia. In gara anche l'eurodeputata spagnola Sira Riego di The Left e il polacco Kosma Zlotoswski del Conservatives and Reformists Group (ECR).

Cosa fa un Presidente del Parlamento Europeo?

Secondo il sito ufficiale del Parlamento europeo, ecco i compiti) del Presidente del Parlamento europeo:

-Il Presidente rappresenta il Parlamento europeo nei confronti del mondo esterno e nei suoi rapporti con le altre istituzioni dell'UE.

-Il Presidente presiede le sedute plenarie del Parlamento, della Conferenza dei presidenti dei gruppi politici e dell'Ufficio di presidenza del Parlamento (di cui 14 vicepresidenti).

-Il Presidente rappresenta il Parlamento in tutte le questioni legali.

-Il Presidente sovrintende ai lavori del Parlamento e dei suoi organi costitutivi, nonché ai dibattiti in plenaria e garantisce il rispetto del Regolamento del Parlamento.

-All'inizio di ogni riunione del Consiglio europeo, il Presidente del Parlamento europeo espone il punto di vista del Parlamento e le sue preoccupazioni in merito ai punti all'ordine del giorno e ad altri argomenti.

-Dopo che il Parlamento ha adottato il bilancio dell'Unione Europea, il Presidente lo firma, rendendolo operativo. Il Presidente del PE e il Presidente del Consiglio firmano entrambi tutti gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria.

- Il Presidente può, secondo la procedura di codecisione PE/Consiglio, presiedere il comitato di conciliazione PE/Consiglio. Il Presidente, insieme al Presidente in carica del Consiglio, firma tutti gli atti legislativi adottati mediante codecisione.

-Quando si tiene una Conferenza intergovernativa per la riforma dei Trattati, il Presidente partecipa alle riunioni dei rappresentanti del governo dove queste sono organizzate a livello ministeriale.