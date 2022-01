Polonia: elettricità e gas, prezzi più alti degli ultimi 20 anni

Le persone che vivono in Polonia sono sempre più colpite dagli aumenti dei prezzi: il Paese sta lottando con l'inflazione più alta degli ultimi anni, attualmente all'8,6%, e con massicci aumenti dei prezzi dell'energia e del gas.

"La bolletta del gas è triplicata rispetto all'anno scorso - dice Krzysztof Zdeb, veterinario - non so ancora nulla dell'elettricità, ma penso che sarà più alta.

Avevamo deciso di dare più soldi ai nostri dipendenti, ma non sarà così, perché il prezzo di tutto sta salendo".

Il mese scorso, i prezzi dell'elettricità e del gas naturale alla Borsa di Varsavia hanno raggiunto i livelli più alti in 20 anni di storia, gli unici cali visibili sono stati quelli durante il blocco totale.

Il governo polacco afferma che l'aumento del prezzo delle emissioni di anidride carbonica è alla base dei crescenti aumenti energetici, per questo motivo ha introdotto aiuti finanziari per i cittadini dall'inizio dell'anno.

"Abbiamo diversificato le fonti di approvvigionamento di gas in Polonia - dice Aleksander Brzozka, ministero dell'Ambiente - ma i prezzi elevati delle quote di emissione di CO2 hanno un grande impatto su quelli dell'energia.

Analizzando quali sono oggi i prezzi sul mercato, questo supporto (indennità di protezione) e queste riduzioni delle tasse su energia e gas dovrebbero significare che la bolletta dovrebbe essere ridotta di circa la metà".

Tuttavia, le aspettative sulla riduzione dei prezzi dell'energia non sono così ottimistiche per i prossimi mesi.

"L'aumento della povertà energetica in Polonia - afferma Wojciech Jakobik, esperto di energia - avrà un forte impatto sulla società perché è già in atto.

Non abbiamo fatto abbastanza per stare al sicuro in tempi di crisi energetica: la prosperità è andata, stiamo entrando in tempi di scarsità e riguarda la Polonia ma anche l'intera Unione europea".

Le bollette stanno aumentando, al pari dei prezzi, l'inflazione è ai massimi degli ultimi decenni, ma gli aumenti salariali non sono ancora attivi: la situazione in Polonia e nell'intera Europa è molto difficile, sia per ragioni finanziarie che di sicurezza energetica.

Allo stesso tempo, ci sono ancora gli ambiziosi piani di trasformazione verde dell'Europa, ma in una situazione del genere la domanda nasce spontanea: i polacchi potranno permetterselo o no?