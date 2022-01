L'Europa estromessa dai colloqui sull'Ucraina fra Russia e Stati Uniti

Ci siamo liberati del 2021: una serie di fuochi d'artificio e una pandemia senza fine che ci ha consumato tutto l'anno. Secondo gli esperti tornare a qualcosa di simile alla vita normale dipende in gran parte dal seguire determinate regole, una delle quali è vaccinarsi.

Da qui la frustrazione tra i leader eletti il ​ cui compito è quello di proteggere le persone. Questo ha portato a scontri e ha portato il mondo ad apprendere alcuni termini francese: Emmanuel Macron ha giurato di "esasperare", per usare un termine cavalleresco, i connazionali che continueranno a rifiutare il vaccino.

Un'altra crisi che dura da anni arriva al culmine questo gennaio.

Nell'est dell'Ucraina le truppe di sono ancora in massima allerta, perché si temono un'invasione russa.

Questa settimana Josep Borrell ha visitato il Donbas, il primo viaggio di un capo della politica estera dell'UE dall'inizio del conflitto nel 2014.

E Borrell è anche arrabbiato con Washington e Mosca che non vogliono che l'UE partecipi ai colloqui diplomatici per allentare la crisi ucraina.

Josep Borrell, capo della politica estera dell'UE: "Su questo dialogo non ci sono solo due attori. Non ci sono solo Stati Uniti e Russia. Se si vuole parlare di sicurezza in Europa, gli europei devono essere parte del tavolo".

L'Unione Europea non può permettersi di essere estromessa dal processo. Qualsiasi conflitto nel vicinato europeo ha implicazioni sulla sicurezza per l'Unione e qualsiasi sanzione economica potrebbe far male. I paesi europei rimangono divisi su cosa fare.

Durante un viaggio a Washington, la nuova ministra degli esteri tedesca Baerbock ha lanciato un altro avvertimento al Cremlino: "Le azioni e le attività russe hanno un prezzo. E una rinnovata violazione della sovranità ucraina da parte della Russia avrebbe gravi conseguenze".

I colloqui sul potere reale sull'Ucraina si svolgeranno tra Stati Uniti e Russia a Ginevra la prossima settimana, senza però la partecipazione europea. Per dare un senso a tutto questo, portiamo un esperto esperto di diplomazia globale.

Abbiamo intervistato Wolfgang Ischinger, presidente della Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

Euronews: Cosa si aspetta dai prossimi negoziati tra Washington e Mosca rispetto all'Ucraina?

Wolfgang Ischinger: Penso che la nostra speranza debba essere che questo sia l'inizio e non la fine della diplomazia, che troveremo la strada del ritorno con la Russia alla discussione e ai negoziati e, si spera, alla fine di concordare un futuro comune di quella che potremmo chiamare un'architettura di sicurezza europea.

Euronews: Bruxelles vuole essere parte di questi negoziati, ma sia Biden che Putin non sono interessati: è un altro segno della debolezza dell'Europa sulla scena globale? Se sì, come si può cambiare questa situazione?

Wolfgang Ischinger: Non c'è dubbio che l'Europa sia debole. Siamo un gruppo di 27 nazioni. Sul commercio magari parliamo con una sola voce. Ma in politica estera tutti vogliono usare il veto. È molto difficile per l'Unione Europea su quasi tutte le questioni di politica estera parlare davvero con una sola voce ed essere rispettati come un importante attore internazionale. In altre parole, non possiamo competere con le potenze nucleari. Ed è per questo che trovo del tutto normale che ora ci sia una mossa di apertura, una serie di discussioni di apertura tra Stati Uniti e Russia. Ma una cosa, ovviamente, deve essere chiara: il futuro della sicurezza europea non può essere deciso sulla testa degli europei. Non può essere deciso in assenza di coloro che sono membri dell'Unione Europea o membri europei della NATO.

Euronews: Lei ha proposto l'istituzione di un superministro della difesa europeo. Perché l'UE ha bisogno di una figura del genere?

Wolfgang Ischinger: Ogni volta che viene proposta una nuova legge e una nuova regola, qualcuno esamina se questa regola è compatibile con i nostri obiettivi climatici? Possiamo fare ciò che abbiamo promesso sul clima se attuiamo questa particolare legislazione? La mia idea è che prima che qualsiasi futura legislazione o regolamento venga emanato dall'Unione europea un superministro della difesa dia un'occhiata e abbia il diritto di esprimere le sue opinioni al riguardo. Questo particolare progetto è compatibile con gli interessi di sicurezza?

Euronews: Lei è a capo della Conferenza sulla sicurezza di Monaco dal 2008, la prossima edizione sarà l'ultima come presidente. Il mondo è cambiato radicalmente durante questi anni: quale sarà il più grande rischio per la sicurezza in futuro?

Wolfgang Ischinger: Noi occidentali, le nazioni democratiche, siamo minacciati. Siamo sulla difensiva. Il numero di paesi governati da governi democratici legittimi è inferiore a quello che è stato in qualsiasi momento negli ultimi 20 anni. Dovremmo cercare di rafforzare i paesi liberi democratici nel mondo. Questo è il nostro futuro. È importante per i nostri figli.

L'inizio del nuovo anno non è stato caratterizzato solo da vecchi conflitti. C'erano anche vecchie tradizioni che sono state rianimate dopo una pausa covid. La sfilata dei Re Magi è tornata per le strade di Madrid, appassionando sia i bambini della capitale spagnola che gli adulti.

Certo, era in vigore un protocollo pandemico, ma erano ammessi 7000 spettatori. I biglietti sono andati esauriti in dodici minuti.

Chi non ha ottenuto un posto ha potuto seguire la sfilata in televisione da casa. La speranza ora è che la sfilata sia solo l'inizio del ritorno alla normalità in Spagna e nel resto del mondo.