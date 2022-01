Dopo i festeggiamenti, tutti a correre per le strade di Yaroslav, a nord-est di Mosca.

L'obiettivo è dichiarato, condurre diffondere uno stile di vita attivo e salutare .

Non si corre per un podio o una classifica , semplicemente ci si ritrova in compagnia per fare attività fisica e giochi di gruppo sulla neve.

L'approccio al nuovo stile di vita è diverso per ogni partecipante. Qualcuno si concede ancora qualche peccato di gola, altri sono più integralisti.

Le testimonianze

"È la prima volta che decido di passare il nuovo anno in un modo nuovo. Naturalmente, abbiamo bevuto un paio di bicchieri per festeggiare l'anno uscente . Io comunque voglio fare la mia parte per la salute della nazione".

"Vogliamo mostrare ai nostri figli il modo giusto per festeggiare il nuovo anno : con il sorriso sul volto, con buon umore, con energia invece di un bicchiere di champagne".

La campagna nasce sulla scia di una tendenza generale dei governi russi che da anni portano avanti grandi progetti per invertire la tendenza degli abusi alcoolici (che non di rado portano alla morte). Cambiare stile di vita è un'esigenza sempre più avvertita anche dalla popolazione. Rispetto al 2002 per esempio il livello già sceso del 43% dal 2003