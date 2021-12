Test alle frontiere per vaccinati. Atene segue Roma, ma Parigi dice no

Covid. Test alle frontiere anche per i vaccinati. Atene segue l'esempio di Roma

I numeri crescono, la lista delle regioni in giallo minaccia di allungarsi e l'Italia, virtuosa nella lotta al Covid, stringe alle frontiere per contenere l'avanzata del virus. Al via questo giovedì, quarantena per i non vaccinati in entrata nel Paese e test anche per coloro che abbiano completato il ciclo ricalcano simili misure già introdotte dal Portogallo, altre annunciate dalla Grecia e fanno il paio con il divieto di Parigi a qualsiasi "viaggio non essenziale" da e per il Regno Unito.

Macron chiude ai viaggi da e per il Regno Unito, ma si dissocia da Atene e Roma

Nel quadro di un Consiglio Europeo, infastidito dalle fughe in avanti nel contrasto al Covid, il presidente francese Emmanuel Macron ha però rassicurato. "Niente test per i cittadini in arrivo da Paesi dell'Unione- ha detto -. Teniamo al buon funzionamento dello spazio comune europeo".

Il presidente francese Macron e il dilemma del contrasto al Covid alle frontiere JOHN THYS/AFP

Covid. Picco di vaccinazioni e contagi nel Regno Unito

Nel Regno Unito, i record si inseguono e fanno ombra tra loro: senza precedenti, il numero di terze dose somministrate, ha raggiunto un picco di oltre 745.000 proprio nelle stesse ore in cui schizzava a quasi 90.000 anche il numero dei nuovi contagi.

Covid. Un centro di vaccinazione nel Regno Unito ANDREW MILLIGAN/AFP

Berlino: "Siamo a corto di dosi. Campagna di vaccinazione troppo lenta"

La Germania denuncia intanto la tempistica delle vaccinazioni. "Abbiamo bisogno di circa 50 milioni di dosi di richiamo e di 20 milioni di prime e seconde dosi - ha detto il Ministro della sanità, Karl Lauterbach -. Non solo la domanda attuale non è completamente coperta. Il punto più importante è che a questo ritmo la campagna si rivelerebbe troppo lenta e si concluderebbe soltanto alla fine di marzo".

Il reparto Covid di un ospedale tedesco RONNY HARTMANN/AFP or licensors

Contro il Covid, la Grecia segue l'Italia: test alle frontiere anche per i vaccinati

La Grecia punta intanto anche sulla stretta alle frontiere. Atene cambia idea e, ventiquattr'ore appena dopo l'annuncio di nuove misure, le inasprisce seguendo il modello italiano di test all'ingresso anche per i vaccinati.