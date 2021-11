Il monito dell'Onu: "Le disuguaglianze aumentano il rischio AIDS"

Pandemia non scaccia pandemia.

Nel villaggio globale, investito dal Covid, l'AIDS è ancora una minaccia planetaria: 1.500.000 persone sono state infettate nel 2020, e 680.000 sono morte per cause legate all'HIV nello stesso anno.

Nella giornata mondiale dedicata alla lotta all'AIDS, fissata per il 1 dicembre, il Programma delle Nazioni Unite sull'HIV e l'AIDS (UNAIDS) avverte che il mondo potrebbe essere impreparato a futuri contagi, a meno che i leader non affrontino le disuguaglianze.

Nel tweet: "I governi hanno concordato obiettivi ambiziosi in materia di AIDS per il 2025. Per soddisfarli è necessario che i governi si concentrino sull'eliminazione delle disuguaglianze, per investire in risposte guidate dalla comunità e per rispettare i diritti umani. Poniamo fine alle disuguaglianze, fermiamo l'AIDS, poniamo fine alle pandemie. #Worldaidsday".

Secondo El Mustapha Attighie, direttore nazionale UNAIDS,Mauritania, "le disuguaglianze sono alla base di molti mali, in particolare nella lotta contro l'AIDS. Se i diritti umani non sono rispettati, se c'è lo stigma e la discriminazione, e se le persone sono lasciate indietro, tutto questo aumenta i rischi di HIV".

Secondo le analisi globali, il Covid-19 sta riducendo la risposta all'AIDS in molti luoghi. Il ritmo dei test è diminuito quasi uniformemente e meno persone che vivono con l'HIV hanno iniziato il trattamento nel 2020 in 40 dei 50 paesi che riferiscono al Programma delle Nazioni Unite.

César Núñez, direttore dell'ufficio di New York, Programma Congiunto delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS (UNAIDS), sottolinea un altro problema: "All'inizio - dice - avevamo l'impressione che le persone che vivono con l'HIV non sarebbero state colpite in modo diverso dal Covid. Un fatto che si è dimostrato sbagliato. Queste persone sperimentano esiti più gravi e hanno maggiori comorbidità da Covid rispetto alle persone che non vivono con l'HIV".