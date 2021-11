In Grecia si dice che i matrimoni migliori sono quelli combinati.

A "Enterprise Greece" credono che lo stesso valga anche per le partnership commerciali.

In termini tecnici si chiama "Business Matchmaking".

E così hanno creato un'agenzia speciale che riunisce potenziali investitori e aziende in cerca di finanziamenti.

Negli ultimi due anni (2020 e 2021), circa sette miliardi di euro di capitale straniero sono stati investiti in investimenti strategici in Grecia.

Nei cinque anni precedenti, il totale degli investimenti strategici era solo 1,6 miliardi di euro.

Il governo greco del premier Kyriakos Mītsotakīs è convinto che questa sia una tendenza destinata a crescere.

Come funziona il "Business Matchmaking"?

Giorgos Filiopoulos, numero 1 di "Enterprise Greece", spiega come funziona il "Business Matchmaking":

"Mostriamo ai potenziali investitori una breve descrizione dei progetti a cui potrebbero essere interessati, senza rivelare i nomi. Se c'è interesse da parte dell'investitore, allora mostriamo un profilo dell'investitore al proprietario greco del piano di investimento. Se anche questo proprietario greco trova questo profilo interessante, allora riveliamo le identità delle due parti. Organizziamo il primo incontro nei nostri uffici, siamo presenti per assicurarci che tutto vada bene, poi lasciamo le due parti a negoziare direttamente".

"Combiniamo i migliori incontri d'affari...". Euronews

"Investimenti in nuovi settori"

Per diventare finanziariamente più attrattiva, la Grecia sta arricchendo il proprio portafogli.

I potenziali investimenti non si limitano ai settori "tradizionali" del turismo e dell'immobiliare. Ora viene offerta una varietà di nuovi e promettenti settori.

"Vediamo investimenti In settori senza precedenti per la Grecia, come l'energia, l'alta tecnologia, le scienze della vita, l'agriturismo, i prodotti farmaceutici...", spiega Ioannis Smyrlis, Segretario generale per gli Affari economici internazionali presso il Ministero degli Affari Esteri greco.

"Nuovi investimenti in nuovi settori". Euronews

Dopo recessione e Covid

Un decennio di dura recessione è stato subito seguito dallo shock della pandemia.

Per rimettersi stabilimente in piedi, La Grecia ha bisogno alleanze e affari in tutto il mondo.

Gregory Stamatopoulos, Direttore Generale dell'Organizzazione per l'Assicurazione dei Crediti all'Esportazione:

"Abbiamo firmato un memorandum di cooperazione con la rispettiva organizzazione a Dubai, questa settimana e stiamo iniziando una cooperazione in termini di scambio di informazioni, coassicurazione e garanzie".