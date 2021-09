Non c'è pace per la Grecia, di fronte al discorso annuale sullo stato dell'economia del premier Kyriakos Mitsotakis,all'appuntamento della Fiera di Salonicco, la protesta è andata in scena in piazza.

Il premier ha comunque annunciato una crescita di circa il 6% quest'anno molto di più insomma del 3,6% stimato inizialmente.

Nel suo discorso il premier ha annunciato tagli alle tasse per i prossimi due anni e misure ad hoc per le famiglie in difficoltà. Il premier si è espresso anche a favore dei vaccini, unico salvacondotto per uscire dalla pandemia. In piazza intanto le contestazioni degli oppositori e dei no vax sono degenerate.

Oltre 5000 agenti erano stati mobilitati, per sabato, per far fronte alla protesta che univa vari fronti di scontenti.