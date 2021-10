Un abbraccio, uno scambio di doni dall'alto valore simbolico , una promessa e un invito ufficiale per il Pontefice.

Il primo ministro indiano Narendra Modi è stato ricevuto questa mattina, in Vaticano da Papa Francesco. Un incontro durato poco piü di un'ora. Il Santo Padre ha donato una forma di bronzo con la scritta "Il deserto diventerà un giardino" mentre Il regalo di Narendra Modi ha il valore di una promessa. Un candelabro d'argento accompagnato da un libro intitolato "The Climate Climb" che racchiude i buoni propositi dell'India per l'ambiente, tema di grande attualità vista la concomitanza con il G 20 e la prossima Cop26 in programma a Glasgow.

Prima di congedarsi premier indiano ha invitato ufficialmente il Papa a recarsi in visita in India e lo ha comunicato al mondo attraverso il suo canale Twitter "Ho avuto un incontro molto calorosocon papa Francesco. Ho avuto la possibilità di discutere su diversi temi insieme a lui e l'ho invitato a venire in India".