Elezioni Germania, Merkel: votate Laschet per il vostro futuro

Alla vigilia delle elezioni in Germania la cancelliera uscente Angela Merkel ha sollecitato ancora una volta il voto per Armin Laschet in un comizio ad Aquisgrana, città natale del candidato cancelliere della Cdu-Csu.

Così Merkel: “Ditelo alle persone che incontrate: si tratta del vostro futuro. Il futuro dei vostri figli. Il futuro dei vostri genitori. E solo ogni quattro anni avete la possibilità di decidere a livello federale chi creerà per voi questo futuro a Berlino. Per questo dico: domani due voti alla CDU. E il secondo voto per Armin Laschet, così Armin Laschet diventerà il cancelliere della Repubblica federale di Germania".

L'unità europea è un valore fondamentale "per la pace e il futuro in Germania e in Europa", ha aggiunto Merkel a cui ha fatto eco Laschet prendendo la parola: "Nonostante tutti i problemi, tutte le controversie è il più grande progetto dalla Seconda Guerra Mondiale. L'Unione Europea è ancora più importante oggi in questo mondo instabile. Dobbiamo mantenere adesso questa eredità. È la nostra missione".