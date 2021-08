Niente da fare.

Joe Biden non molla.

Il G7 virtuale sull'Afghanistan, durato un paio di ore, finisce in un nulla di fatto.

Biden: "La deadline resta il 31 agosto"

Nonostante le pressioni del Regno Unito e dell'Unione europea, il presidente degli Stati Uniti conferma il ritiro degli americani entro il 31 agosto.

E senza la presenza americana, sarà impossibile per gli altri paesi mantenere un ponte aereo con Kabul per le evacuazioni.

Emmanuel Macron ha seguito così il G7 dall'Eliseo. Sarah Meyssonnier/AP

I Talebani negano l'aeroporto agli afghani e Johnson detta le condizioni

Nella giornata, dunque, un punto lo segnano soltanto i Talebani, con la loro dichiarazione: "L'accesso all'aeroporto di Kabul sarà consentito solo ai cittadini stranieri, non agli afghani".

Boris Johnson prova a rimediare al fallimento della trattativa con Biden, dettando condizioni agli "studenti coranici".

"La condizione numero uno che poniamo come G7 è che i Talebani devono garantire fino al 31 agosto e oltre un passaggio sicuro per coloro che vogliono uscire dal Paese. Ora qualcuno di loro non accetterà questa condizione e spero che, invece, qualcun altro capisca il senso della nostra richiesta, perché il G7 ha una leva molto considerevole: economica, diplomatica e politica".

Boris Johnson prova a sbollire la rabbia, passeggiando per Downing Street. Alastair Grant/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Unione europea: aiuti umanitari solo se verranno rispettati i diritti umani

L'Ue ha già dichiarato che quadruplicherà il suo aiuto umanitario per l'Afghanistan, attraverso le agenzie umanitarie, a 200 milioni per l'anno prossimo, per le prime necessità in Afghanistan e nei paesi vicini. Ma il futuro aiuto allo sviluppo del Paese sarà strettamente condizionato alla situazione dei diritti umani e, in particolar modo, dei diritti delle donne.

Angela Merkel: una maschera di tensione. Markus Schreiber/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Ribadisce Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea:

"L'Ue ha un miliardo di euro da parte per i prossimi sette anni per l'assistenza allo sviluppo dell'Afghanistan. Questo aiuto è ora congelato fino a quando non avremo solide garanzie e azioni concrete che dimostrino che i diritti degli afghani sono rispettati".

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea Francisco Seco/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Draghi: "Mantenere un canale di contatto"

Tra i leader che hanno partecipato al G7, anche il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha ribadito la necessità di "mantenere un canale di contatto anche dopo il 31 agosto e la possibilità di transitare dall'Afghanistan in modo sicuro".

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato che, a oggi, **sono stati evacutati tutti gli italiani e 3.741 afghani.

Talebani-CIA: incontro segreto?

Smentito, infine, un presunto incontro segreto del leader dei Talebani, il Mullah Abdul Ghani Baradar con il Direttore della CIA William Burns.