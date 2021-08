"La più difficile operazione di ponte aereo della storia".

Così il presidente americano, Joe Biden, ha definito l'evacuazione dei cittadini statunitensi e degli afghani che con loro hanno collaborato.

Dal 14 agosto circa 13mila persone sono state portate via dal Paese, ormai nelle mani dei talebani.

"Non posso garantire quale sia il risultato finale, né che sarà senza perdite - ha detto in conferenza stampa Biden - ma come comandante in capo, posso assicurarvi che mobiliterò ogni risorsa necessaria".

Biden ha ammesso che la sua amministrazione non sa quanti americani siano rimasti in Afghanistan, ma ha anche aggiunto che nel Paese ci sono ancora 6mila soldati, chiamati a garantire - tra le altre cose - la sicurezza dell'accesso all'aeroporto di Kabul.

"Qualsiasi attacco avrà una risposta immediata", ha detto il presidente americano, consapevole di dover accelerare le procedure.

Capitolo afghani

Si stima che siano circa 300mila i civili afghani che in 20 anni hanno collaborato con gli Stati Uniti. Di questi, sono in salvo - grazie a un visto speciale - in circa 15mila.

Altre 18mila persone sono in attesa dell'autorizzazione; per tutti gli altri non si profilano soluzioni chiare e immediate.

Biden ha anche dichiarato che proseguono i contatti con i talebani per garantire l'accesso all'aeroporto di chi dovrà essere evacuato. Sul riconoscimento degli islamisti radicali al potere, il presidente Usa ha speso parole caute: "Le condizioni sono dure - ha detto - non permetteremo che l’Afghanistan diventi una base per i terroristi".