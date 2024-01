Di Euronews

Un aereo partito dall'India e diretto in Russia si è schiantato sulle montagne di Topkhana in Afghanistan. L'incidente sarebbe avvenuto per un guasto tecnico

Un aereo partito dall'India e diretto in Russia è precipitato nella regione montuosa di Badakhshan, nel Nord-Est dell'Afghanistan. Al momento non è chiaro quante persone ci fossero a bordo e le notizie pubblicate dai media afghani e russi sono ancora da verificare.

Volo diretto a Mosca precipitato in Afghanistan

"Un aereo si è schiantato nella zona di Topkhana, nel distretto di Zebak, nella provincia di Badakhshan", ha annunciato il portavoce della polizia di Badakhshan, Ihsanullah Kamgar. Secondo l'agenzia federale russa per il Trasporto aereo, Rosaviazia, citata dall'agenzia di stampa Ria Novosti, il volo era partito dall'India ed era diretto a Mosca, la notte prima aveva smesso di comunicare ed era scomparso dagli schermi radar mentre si trovava nello spazio aereo dell'Afghanistan, vicino al confine con il Tagikistan. Il velivolo, un Falcon, risulta iscritto nel registro statale degli aerei civili della Federazione Russa.

A bordo c'erano, scrive l'agenzia, c'erano sei persone: quattro membri dell'equipaggio e due passeggeri. Secondo le loro informazioni, l'aereo si sarebbe schiantato a causa di un malfunzionamento tecnico. Pubblicato anche un video, non ancora verificato, che mostrerebbe la colonna di fumo sulle montagne afghane generata dall'incidente.

Non era un volo passeggeri indiano, spiega il ministero dell'Aviazione

Il ministero dell'Aviazione civile indiano ha pubblicato una nota spiegando che non si tratta di un volo passeggeri indiano, come inizialmente scritto dalla rete tv afghana Tolo News, ma di **un aereo registrato in Marocco.**Il velivolo DF-10, scrive il ministero, stava operando come ambulanza aerea ed era partito dalla Thailandia ed era diretto in Russia. Il jet aveva fatto scalo per rifornimento all'aeroporto di Gaya, in India, per poi proseguire il suo viaggio verso Mosca.