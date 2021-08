L'aeroporto militare di Torrejon de Ardoz, alle porte di Madrid, è stato trasformato in un centro logistico temporaneo. Potrà ospitare fino a mille persone e sarà la porta d'ingresso in Europa per i rifugiati afghani che hanno lavorato con le istituzioni dell'Unione europea durante il conflitto nel paese. Finora solo una decina del centinaio di afghani evacuati con due aerei giovedì scorso ha chiesto protezione internazionale in Spagna.

"L'Europa è spesso criticata per essere lenta e tecnocratica. Ora vedremo un'altra Europa, l'Europa dei valori in cui crediamo, che li difende e protegge le persone che credono in questi valori", ha detto il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares.

I rifugiati e le loro famiglie resteranno per alcuni giorni nel centro: qui saranno sottoposti a visite mediche e controlli di sicurezza, prima di essere ridistribuiti nei centri di accoglienza spagnoli e in quelli degli altri paesi del blocco europeo. La Spagna si è impegnata ad accogliere 50 rifugiati afgani.