Una prima assoluta, anche se - fin dall'inizio del suo pontificato - Bergoglio ha centrato la sua attenzione sugli anziani, pilastri della comunità e costruttori di pace e giustizia.

Nella prima Giornata mondiale dedicata ai nonni, da lui istituita, Papa Francesco ribadisce il messaggio in occasione dell'Angelus in piazza San Pietro: "I nonni hanno la linfa della storia, che sale e dà forza all'albero per crescere", ha detto.

``"Nonni e nipoti, anziani e giovani insieme hanno mostrato uno dei volti più belli della Chiesa" ha aggiunto il Pontefice, auspicando un'alleanza tra generazioni, in particolare in quella che Francesco ha ricordato essere l'epoca dello scarto. Il Papa all'Angelus ha perciò esortato i fedeli ad andare a trovare chi è solo, portando l'abbraccio del Padre che consola e dona forza.

"Se i giovani e gli anziani non si incontrano e non parlano, "la storia non va avanti, la vita non va avanti. È una sfida per la nostra cultura. I nonni hanno il diritto di sognare guardando i giovani, e i giovani hanno il diritto di crescere, prendendo linfa dai nonni", ha detto.

Nella basilica di San Pietro, per la messa presieduta da mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione, in rappresentanza di Papa Francesco, erano presenti circa duemila persone, soprattutto nonni con i loro nipoti, con le dovute misure di distanziamento previste dall’emergenza sanitaria ancora in corso.