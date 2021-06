Era il 1969, l'estate di Woodstock; ma per gli afroamericani fu soprattutto l'Harlem Cultural Festival a cambiare la storia: in due mesi di concerti la kermesse portò sul palco il meglio della musica afroamericana dell'epoca, in una serie di eventi che il batterista dei Roots Ahmir "Questlove" Thompson ripercorre ora in un documentario

Già acclamato dalla critica all'ultimo Sundance festival, Summer of soul racconta una serie di eventi molto poco conosciuti dal grande pubblico; che pure, cambiarono per sempre l'identità afroamericana.

"Il 69 - ricorda Thompson - ha finito per essere un cambiamento di paradigma per i neri in generale e per come si identificavano, come si vedevano. Prima di allora, chiamare qualcuno africano era visto come un insulto. Per essere onesto, anche dopo, fino agli anni in cui andavo alle elementari, se volevi davvero insultare qualcuno, lo chiamavi africano".

"Il 69 - continua Questlove - segna effettivamente la prima volta in cui quella narrazione fu cambiata. Fu allora che cominciammo a dire 'Black is beautiful': eravamo orgogliosi di ciò che eravamo, e quella fu un'espressione tipica della nostra generazione. Ed era importante riuscire a mostrare tutto ciò senza essere didascalici, senza diventare 'Capitan Ovvio', sapete".

Da Steve Wonder a Nina Simone passando per Sly Stone, il festival portò nel quartiere newyorkese di Harlem il meglio della musica nera di quegli anni: musica che, come Questlove sottolinea, avrebbe poi influenzato le successive generazioni di musicisti.

"Sapete - spiega - sento che quattro generazioni capiranno di cosa parla questo film. Se sei di quella generazione, se eri lì in quel periodo, sai cosa stava succedendo. C'è poi una generazione successiva che potrebbe avere familiarità con alcuni degli artisti di allora. E poi c'è stata una generazione che ha familiarizzato con gli artisti attraverso i campionamenti e il linguaggio dell'hip hop. E poi l'ultima generazione, come i millennials e la Gen Z, il fatto che stiano vivendo attivamente proprio ora lo stesso ciclo che stava accadendo 50 anni fa. Questo in qualche modo ci unisce tutti".

"Summer of Soul" debutta il 2 luglio su Hulu.