Decine di migliaia di persone assembrate in un solo posto. No, non sono immagini di archivo. Sono immagini freschissime che arrivano da Novi Sad in Serbia dove è in corso il più grande festival europeo dall'inizio della pandemia. 40mila spettatori al giorno. Ma per gli organizzatori non c'è nessun rischio.

Abbiamo chiesto a tutti la copia della vaccinazione o qualcosa che attesti che abbiano già avuto il Covid. Altrimenti gli facciamo fare il test. Chi compra un biglietto ce l'ha gratis. Sanjin Dukic Exit festival

Gli spettatori si sentono al sicuro e non hanno paura del contagio.

"Mi sembra che tutto sia organizzato bene. Hanno controllato tutto - dice una ragazza italiana - Chi sta qui ha un test Covid o è stato vaccinato, quindi mi sembra abbastanza sicuro".

"Non ho paura del virus - dice un tedesco - Qui in Serbia stanno molto attenti".

Anche i musicisti sono affamati di eventi, come ha detto a Euronews un DJ serbo.

Bisogna essere grati per ogni singolo concerto, ogni singolo festival, perché penso che presto sarà di nuovo tutto chiuso. Kid Drumer DJ

La Serbia al momento conta un centinaio di nuovi contagi al giorno.

Gli organizzatori dicono di aver fatto tutto il possibile per tenere il virus fuori dal festival, decine di migliaia di persone fanno baldoria assieme, E sembra che la pandemia qui non sia mai esistita.