A Madrid un parco nazionale permette di arginare i danni dell'inquinamento

Il gigante roccioso che protegge Madrid

Madrid è la città europea con la più alta mortalità legata al biossido d'azoto. La ragione è l'inquinamento dovuto soprattutto al traffico stradale, in particolare al diesel.

Ma in lontananza un gigante roccioso si erge come la principale arma contro l'inquinamento della capitale: la Sierra di Guadarrama, protetta in modo speciale dal 2013.

I parchi nazionali come quello della Sierra di Guadarrama fanno parte del piano d'azione europeo per combattere l'inquinamento di acqua, aria e suolo e sono un elemento chiave della strategia sulla biodiversità per il 2030.

Del resto, come spiega il condirettore del Parco, Pablo Sanjuanbenito, "Fin dalla loro creazione, i primi parchi degli Stati Uniti, nel XIX secolo, sono stati creati non solo per preservare, ma anche per sensibilizzare sulla conservazione della natura, ma anche su altri valori ambientali, come ad esempio le questioni legate all'inquinamento, lo smaltimento dei rifiuti eccetera".

Il Parco nazionale di Guadarrama, con i suoi 340 chilometri quadrati di terre protette e alcune delle foreste meglio conservate nel centro della penisola, fa anche da enorme filtro purificatore dell'aria per la capitale spagnola.

I parchi nazionali hanno anche la funzione di sensibilizzare i cittadini sulle questioni ambientali

L'acqua più pura d'Europa

A più di 2 mila metri di altezza, le nevicate sono frequenti nella Sierra, ma anche nel Parco nazionale di Guadarrama si sentono le conseguenze dei cambiamenti climatici. La temperatura qui è aumentata di uno-due gradi negli ultimi decenni.

In compenso, il disgelo e le piogge che penetrano nelle foreste in assenza d'inquinamento danno a Madrid una delle acque di più alta qualità in Europa. La sfida ora è come combinare la conservazione con l'uso del Parco nazionale come spazio di svago per i cittadini di Madrid. Perché, ricorda Sanjuanbenito, "Viviamo in una città molto grande e abbiamo davvero bisogno del contatto con l'ambiente. Ma la salute mentale dei madrileni non è il principale contributo della Sierra. Il principale contributo è l'acqua. La Sierra protegge l'acqua che rifornisce Madrid".

Madrid lotta contro l'inquinamento come qualunque altra città. Ma la capitale spagnola ha un asso nella manica: i monti di Guadarrama, che continueranno a proteggerla fintanto che noi li proteggeremo.

