L'Europa pensa di togliere il diritto di copyright sui vaccini

In gran parte del mondo sviluppato, le campagne di vaccinazione si sono intensificate nelle ultime settimane - finalmente. Ma nelle nazioni più povere come l'India e il Brasile, il virus infuria.

Ecco perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha proposto di sospendere la protezione della proprietà intellettuale per i vaccini Covid, al fine di accelerare la produzione.

I governi occidentali pero', sotto l'incantesimo di Big Pharma, si oppongono fermamente.

Questa settimana. L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Biden ha annunciato che ora sta sostenendo i piani per quella che è essenzialmente una rinuncia al brevetto. E Bruxelles sembrava essere a bordo.

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea: “L'Unione Europea è pronta a discutere qualsiasi proposta che affronti la crisi in modo efficace e pragmatico. Ed è per questo che siamo pronti a discutere di come la proposta degli Stati Uniti di rinunciare alla protezione della proprietà intellettuale per i vaccini covid potrebbe aiutare a raggiungere questo obiettivo ".

Dopotutto, finora i paesi ricchi si erano assicurati quasi il 90% dei vaccini disponibili nel mondo.

Quindi condividere i segreti industriali per il bene superiore dell'umanità è davvero una questione morale e dovrebbe essere un gioco da ragazzi.

Il paese che finora ha immunizzato il maggior numero di persone pro capite è Israele. Questo ha permesso il ritorno a uno stile di vita più normale.

Politicamente, però, l'instabilità sembra diventare la nuova normalità di Israele.

Sembra che il primo ministro Benjamin Netanyahu stia per andarsene, dopo che non è riuscito a formare una nuova coalizione dopo le elezioni di marzo.

Il capo di stato israeliano è andato avanti. Questo ha detto Reuven Rivlin: "Sulla base delle raccomandazioni che ho ricevuto dai partiti della Knesset, ho parlato con Yair Lapid e gli ho detto che gli sto dando il mandato (28 giorni) per formare un governo".

Israele ha avuto quattro elezioni in due anni - ed è ancora in una situazione di stallo.

D'altra parte, in stallo lo sono anche i palestinesi che non hanno avuto nessuna elezione in 15 anni!

Il presidente dell'Autorità Palestinese ha governato per decreto negli ultimi dieci anni, presiedendo un regime sempre più corrotto e impopolare. Pochi giorni fa ha rinviato le elezioni parlamentari, previste per il 22 maggio.

Allora, cosa sta succedendo in Medio Oriente? Sentiamo ora un esperto molto illustre e membro degli Anziani, un gruppo di ex leader internazionali.

Abbiamo posto alcune domande a Lakhdar Brahimi, ex ministro degli esteri dell'Algeria e inviato speciale delle Nazioni Unite dal Sud Africa alla Siria. Benvenuto nel programma.

Euronews: In Palestina non ci sono state elezioni politiche o presidenziali dal 2006. Perché qualcuno dovrebbe prendere sul serio i palestinesi?

L. Brahimi: "Credo che i palestinesi dovrebbero essere i primi a preoccuparsene perché soffrono di ingiustizie da lungo tempo. I palestinesi meritano la nostra attenzione e la nostra simpatia".

Euronews: "Molti leader mondiali hanno espresso disappunto per il rinvio delle elezioni di maggio, il capo della politica estera dell'UE Borrell ha chiesto di programmare una nuova data senza indugio, come si sentono gli stessi palestinesi, in particolare i giovani?"

L. Brahimi: "Sono molto insoddisfatti. Vogliono le elezioni e vogliono un cambiamento e la migliore prova che dimostra questo stato di cose è che iil 93% di loro è registrato nelle liste elettorali e vuole votare. Gli israeliani non permettono ai palestinesi che viono a Gerusalemme est di votare. Questo è un impedimento serio ed è la spiegazione che offre il presidente palestinese per aver posposto le elezioni. Bisogna parlare con il presidente Abbas a proposito del ritardo di queste elezioni, ma bisognerebbe anche parlare con gli israeliani che in questo e in molti altri modi, stanno rendendo la vita dei palestinesi molto difficile".

Euronews: Concretamente che cosa possono fare partner esterni come l'UE per aiutare?

L. Brahimi: "Innanzitutto riconoscere quello che sta accadendo in Palestina. In Palestina esiste di fatto un regime di apartheid che è ricosciuto dalla maggiore organizzazione per la difesa dei diritti umani in Israele e persino più recentemente da Human Rights Watch. Iniziate con il riconoscere questo stato di cose e da li' andate avanti per capire cosa potete fare. Qualcosa che avete fatto tempo addietro un po' in ritardo con l'apartheid in Sudafrica".

Noi speriamo che i palestinesi trovino presto appetito per il buon governo - sarebbe nell'interesse dell'intero Medio Oriente, ma a proposito di appetito...

Se stavate pianificando di cambiare radicalmente le vostre abitudini alimentari, ora è il momento.

Questa settimana, i vermi della farina gialli essiccati sono diventati il primo insetto commestibile a ottenere il via libera per l'autorizzazione all'immissione in commercio in Europa.

La decisione è arrivata dopo una valutazione positiva del rischio delle larve del coleottero Tenebrio molitor da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

L'insetto può ora riempire gli scaffali dei supermercati come nuovo alimento.

Come afferma una nota sulla pagina web della Commissione europea, spetta ai consumatori decidere se vogliono mangiare insetti o meno.