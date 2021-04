Covid: chi resta in trincea come la Francia, chi invece no

In Francia il bilancio delle vittime del Covid cresce: il numero dei decessi è destinato a superare la soglia dei 100mila. C'è però una schiarita all'orizzonte: le strutture sanitarie registrano un leggero calo dei pazienti che hanno bisogno di cure intensive - circa 50 persone in meno nelle ultime 24 ore - ma i nuovi contagi aumentano.

Consapevole degli effetti psicologici della pandemia sugli adolescenti, il presidente francese Emmanuel Macron ha visitato un reparto di psichiatria infantile a Reims. Il suo governo ha annunciato che il vaccino Johnson & Johnson sarà distribuito nonostante la sua sospensione negli Stati Uniti.

Gabriel Attal, portavoce dell'esecutivo, ne ha confermato l'utilizzo: "Questo vaccino è stato autorizzato dalle agenzie sanitarie europee e francesi e, quindi, in questa fase sarà distribuito e somministrato alle stesse condizioni previste oggi per il vaccino di AstraZeneca, cioè per le persone di età superiore ai 55 anni".

Per il diverso impatto che la pandemia ha in Europa, ad esempio in Belgio si allentano le restrizioni: l'attraversamento delle frontiere per turismo o per qualsiasi altro motivo non essenziale è stato vietato dalla fine di gennaio, ma le regole cambieranno da lunedì.

Dalla prossima settimana la Grecia prevede invece di eliminare la quarantena per i viaggiatori provenienti dall'Unione europea e da altri cinque paesi, tra cui il Regno Unito, che sono stati vaccinati o risultano negativi al Covid-19.

Nei Paesi Bassi, a Utrecht, cinque caffè alzano le serrande in via sperimentale per valutare in che modo i pub possano riaprire senza produrre focolai di infezione. Più di mezzo milione di persone ha cercato di prenotare un tavolo e 3.000 ci sono riuscite, a condizione di poter mostrare un test coovid negativo.