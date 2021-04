Arrivano dalle ricerche scientifiche alcune indicazioni incoraggianti per le azioni a contrasto del Covid-19. Secondo due studi pubblicati dalla rivista Lancet, la cosiddetta variante britannica, decisamente più trasmissibile dell'originale, non causerebbe tuttavia forme gravi della malattia.

Per i ricercatori si tratta di una buona notizia. Mark Graham, ricercatore del Kings College di Londra, autore dello studio: "Quando abbiamo scoperto l'alta trasmissibilità di questa variante abbiamo temuto di non riuscire a tenere basso l'indice di contagio come è avvenuto all'inizio dell'anno scorso. Invece da questi studi emerge che le misure rigorose di isolamento combinate con una seria campagna vaccinale riescono a portare la variante britannica sotto controllo e a spingerla verso il basso".

Le risultanze pubblicate in questi giorni sono parzialmente contraddette da altre ricerche precedenti. Per questi motivi, gli esperti invitano alla cautela, e sottolineano come queste ultime acquisizioni debbano in via preliminare trovare conferma da studi condotti su una scala più ampia.