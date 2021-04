Sono quasi 100 milioni le dosi di vaccino contro il Covid-19 distribuite finora nei paesi dell'UE e altri milioni dovrebbero arrivare prima dei mesi estivi. Quattro i vaccini approvati per l'uso dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA): i vaccini mRNA di Pfizer/BioNTech e Moderna, il vaccino di AstraZeneca/Oxford e quello monodose di Johnson & Johnson.

L'UE è stata pesantemente criticata per la distribuzione a rilento. I critici hanno sottolineato la necessità di incentivare meglio le aziende a scalare la produzione dei vaccini prima che questi fossero autorizzati.

In media i paesi dell'UE hanno distribuito una singola dose di vaccino a circa il 14% della loro popolazione adulta, mentrer il Regno Unito ha distribuito almeno una dose al 60% della popolazione adulta e gli Stati Uniti ad almeno il 40%.

Come funziona l'approvvigionamento dei vaccini?

La Commissione europea ha accettato di stipulare accordi di acquisto anticipato con gli sviluppatori di vaccini come parte di una strategia sui vaccini pubblicata nel giugno 2020. L'idea alla base degli accordi era di finanziare i costi iniziali per i produttori in cambio di un determinato numero di dosi.

Gli accordi sono stati firmati dopo i negoziati con i fornitori e il contributo di tutti gli stati membri in un comitato direttivo. L'UE ha investito 2,7 miliardi di euro attraverso il suo strumento di sostegno di emergenza per finanziare i contratti e si è concentrata sulla costruzione di un portafoglio diversificato di vaccini.

I critici sostengono che i ritardi di produzione e consegna sono derivati in parte da questi contratti, sottolineando che avrebbero dovuto includere delle penali se le aziende non avessero prodotto le dosi concordate prima della loro autorizzazione.

"Se sei un'azienda gestita professionalmente e stipuli un contratto per alcune centinaia di milioni di dosi, e chi ha eseguito l'ordine può cancellare il contratto fino all'ultimo secondo - ultimo secondo in questo caso significa l'approvazione da parte dell'EMA - allora non farai di tutto per iniziare subito la produzione per rispettare il tuo impegno - dice Gustav Oertzen, un docente dell'Università Leuphana in Germania -. Ma quello che farete è aspettare fino all'ultimo secondo e poi iniziare seriamente con la produzione una volta che è arrivata l'approvazione dell'EMA".

Su cosa si basa l'assegnazione?

La Commissione ha detto che le assegnazioni delle dosi di vaccino sono basate su dati di popolazione per stato membro. Una volta determinato un contratto con l'azienda, gli stati membri dovevano decidere se acquistare l'intera quantità di dosi assegnate per ogni vaccino. Se non lo facevano, le dosi venivano ridistribuite tra gli stati membri.

I funzionari dicono che alcuni stati membri hanno deciso di non partecipare completamente per alcuni dei vaccini più difficili da gestire, come i vaccini mRNA che devono essere conservati a temperature più basse.

Secondo i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), la maggior parte dei paesi europei ha ricevuto abbastanza dosi entro la fine di marzo per vaccinare completamente circa il 10% della loro popolazione.

I programmi di consegna del vaccino sono concordati tra ogni stato membro e le aziende produttrici. Un portavoce dell'UE ha detto che la Commissione è stata "tenuta al corrente dei programmi". In alcuni paesi le dosi sono consegnate a un sito locale perché il paese organizzi poi la distribuzione. Altri paesi preferiscono che i vaccini siano spediti direttamente ai siti dove vengono vaccinate le persone.

La catena di approvvigionamento del vaccino

Le catene di approvvigionamento di questi vaccini sono complesse e si estendono a più paesi. Per esempio, le materie prime e il principio attivo del vaccino di Pfizer e BioNTech provengono per lo più da siti di produzione negli Stati Uniti, anche se è coinvolto anche il sito tedesco di BioNTech.

Attualmente la produzione e l'infialemento del vaccino in Europa sono gestiti dal sito Pfizer di Puurs, in Belgio. Viene spedito ai punti di vaccinazione direttamente da quel sito. Puurs è anche "la principale fonte di produzione di Pfizer per le consegne di vaccino fuori dagli Stati Uniti", ha detto un portavoce a Euronews.

I frigoriferi per la conservazione del vaccino in un magazzino del sito di produzione Pfizer a Puurs, Belgi Stephanie Lecocq, Pool via AP

Questo significa che, in linea con le nuove norme sulle esportazioni della Commissione, l'azienda ha dovuto presentare ulteriori documenti. Questo "ha causato un significativo onere amministrativo sulle nostre catene di approvvigionamento strettamente calibrate", ha detto un portavoce di Pfizer.

Nel complesso per il vaccino Pfizer/BioNTech servono circa 280 componenti, provenienti da 86 fornitori e 19 paesi diversi, ma l'azienda è riuscita a ridurre il processo di produzione a 60 giorni. Johnson & Johnson ha fatto sapere che suo loro vaccino viaggerà in più paesi e siti durante il processo di produzione.

In Europa, la sostanza farmacologica o principio attivo è prodotta a Leiden, Paesi Bassi, ma viene poi spedita a -70 gradi Celsius ai siti di produzione e infialamento. Nell'UE ci sono siti di produzione gestiti da altre aziende in Francia, Spagna, Germania e Italia.

L'azienda dice che la produzione di un lotto di vaccini richiede tra i 60 e i 70 giorni. Nonostante il vaccino sia stato autorizzato all'inizio di marzo, i primi vaccini arriveranno nei paesi dell'UE entro il 19 aprile.