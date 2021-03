Mezzo miliardo di euro per la tragedia siriana, l'Ue rinnova gli aiuti

Sostenere il futuro della Siria e dei paesi vicini. Bruxelles rinnova l'appuntamento annuale che da ormai cinque anni lancia a favore del paese martoriaro dal conflitto entrato nel suo undicesimo anno.

La conferenza, che raduna oltre cinquanta paesi donatori e istituzioni finanziarie, ha lo scopo di raccogliere donazioni per i rifugiati siriani. L'Unione europea ha annunciato il suo contributo di 560 milioni di euro. E ha poi rinnovato l'invito al presidente siriano, Bashar al-Assad, ad aprire al dialogo con l'opposizione.

"I siriani e solo siriani hanno il dritto di decidere del futuro del loro paese - ha detto in conferenza stampa l'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell -. L'avvenire della Siria non appartiene a nessuna delle fazioni e a nessuna delle potenze esterne che opera nel territorio. Spetta ai siriani iniziare i negoziati per la riconciliazione, sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Il regime siriano deve compiere però dei passi avanti, se lo farà noi saremo pronti ad ascoltare".

Per ora la posizione formale di Bruxelles nei confronti di Bashar al-Assad non cambia, se il suo esercito continuerà a reprimere l'opposizione, le sanzioni comunitarie contro il regime verranno rinnovate alla fine di maggio.

Ma secondo molti analisti oltre alle sanzioni, l'Unione europea non riesce ad andare, perché non dispone degli strumenti adeguati per fare pressione politica. Armenak Tokmajyan, analista del Carnegie Middle East Center di Beirut, ad esempio, riconosce il "ruolo molto importante dell'Ue sul piano umanitario, soprattutto nell'assistenza ai profughi, ma sul piano politico non ha saputo fare la differenza - afferma l'esperto -. Non ha avuto la capacità di influenzare le scelte politiche degli attori in campo".

La guerra in Siria ha causato la morte di centinaia di migliaia di persone e una delle emergenze umanitarie più complesse al mondo. Sul campo si confrontano tuttora gruppi finanziati da potenze straniere. Fuggire per molti siriani, ancora oggi, è l'unica soluzione.