Il modello è sperimentale e si propone di rilanciare l'industria dell'accoglienza in Thailandia: si comincia da Pukhet, famosa meta balneare, che accoglierà - senza quarantena - i turisti stranieri vaccinati a partire dal primo luglio. Ai visitatori sarà richiesto di scaricare un'applicazione di monitoraggio mobile. Pukhet non registra casi da tre mesi.

L'Autorità per ilTurismo della Thailandia ha definito le regole per cominciare a ridare slancio al settore: "Nel terzo trimestre, i turisti che entrano, solo a Phuket, non dovranno subire la quarantena. Nelle altre aree resterà in vigore lo stesso sistema, cioè 7 giorni di quarantena nell'area del resort prescelto, poi la libertà di andare in giro per la Thailandia. Nel quarto trimestre, i visitatori di Phuket, Phang Nga, Samui, Pattaya e Chiang Mai non dovranno subire alcuna quarantena".

Il piano, che deve ancora essere approvato dall'amministrazione locale e dal Centro di monitoraggio Covid del Paese prevede che le autorità sanitarie locali acquistino oltre 900mila dosi di vaccino per immunizzare la popolazione entro luglio. Sono attesi 100mila turisti già nel terzo trimestre.

L'approccio a maglie strette della Thailandia ha tenuto il coronavirus ampiamente sotto controllo: il Paese ha registrato circa 28.500 casi su una popolazione di 70 milioni.