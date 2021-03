Le donne siriane hanno dovuto cambiare. Molte di loro hanno perso il marito in guerra e oggi si ritrovano a fare da madre e padre ai propri figli. Hiba Mawas è una di loro. Ogni giorno deve dividersi tra il lavoro d'infermiera e la cura del figlioletto, che aveva solo 2 mesi cinque anni fa, quando suo marito morì in battaglia.

"Ora mi sto assumendo la responsabilità di madre e padre insieme", racconta Hiba. "Negli ultimi 10 anni ho affrontato tanti ostacoli e sfide. Ogni anno è diverso dall'altro e ogni anno è più difficile di quello precedente, ma nonostante ciò sono riuscita a superare queste sfide".

Nour Gharib ha perso il marito e il figlio maggiore in guerra. Oggi vive insieme ai figli in una scuola abbandonata. "Penso a me stessa, a com'ero prima della guerra e dopo la guerra", spiega la donna. "Ora mi sono trasferita in una scuola abbandonata e quando ci sono raid aerei, prendo mio figlio e corro a nascondermi tra gli alberi, in attesa che il jet se ne vada. Non ho soldi per l'affitto, per poter partire e cercare una casa sicura".

Nour non si sente al sicuro qui, ma non ha altra scelta. Aspetta che l'incubo finisca e arrivi una nuova vita.