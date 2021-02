Vertice UE: preoccupano le varianti

Preoccupano a Bruxelles varianti del Coronavirus e si teme la loro prevalenza nei mesi a venire.

Con una campagna di vaccinazione a rilento e le ulteriori limitzioni alla circolazione imposte da alcuni paesi, i 27 capi di stati e di governo dovranno studiare una soluzione al contenimento della pandemia che assicuri il coordinamento delle risposte.

La priorità è quella di accelerare le vaccinazioni in tutta Europa - scrive il presidente Charles Michel su Twitter- e ciò significa anche acelerare il processo di autorizzazione e produzione dei vaccini.

Come? Sul tavolo si studiano molte proposte, come per esempio aumentare i siti di produzione incoraggiando le case farmaceutiche a condividere (dietro royalty, ovviamente) il loro know-how con altre compagnie di produzione.

Un'altra opzione è esternalizzare la produzione al di fuori dell'UE, ad esempio in degli impianti situati in India, fanno sapere fonti UE.

Ma quello su cui sembrano voler insistere le istituzioni europee è la necesità di sviluppare vaccini per contrastare le varianti emergenti del virus.

Alcuni Stati membri come Danimarca e Belgio spingono per avviare un progetto di incubatore per accelerare lo sviluppo di vaccini futuri. La chiave è la velocità coin cui viene sequenziato il virus, che in Europa è ancora molto bassa.

In questo contesto l'agenzia europea per il controllo delle malattie (ECDC) ha messo sul tavolo un contratto di 200 milioni di euro che serviranno agli Stati membri per fare ricerca e ottenere le sequenze delle varianti.

Ma oltre all'aggiornamento dei vaccini sembra farsi strada anche l'idea della creazione di una rete di sperimentazione clinica che finora non esiste.

E mentre alcuni Stati membri iniziano a considerare una riapertura in vista dell'estate, altri Paesi stanno esaminando ulteriori restrizioni pochè le infezioni in alcunie regioni rimangono elevate.

Per coloro che dipendono dal turismo, una svolta potrebbe essere la crazione di un passaporto vaccinale a livello dell'UE, che consenta di tornare a viaggiare quest'estate. Ne parleranno i leader ma la questione rimane delicata per gli aspetti legati alla sicurezza dei dati e non solo.

"Il passaporto europeo potrebbe in qualche modo dare un accesso privilegiato o la libera circolazione ad alcuni cittadini rispetto ad altri e cio' è molto difficile da conciliare con la libera circolazione nell'Unione europea - spiega Alberto Alemanno, professore di diritto europeo-. Sicuramente c'è bisogno di un tasso di vaccinazioni più alto, quindi siamo molto lontani dal momento in cui dovremmo iniziare a discutere del passaporto. Ma direi anche che ciò comporta molti altri rischi. Le conseguenze saranno di natura piuttosto discriminatoria perché solo alcune categorie di individui sono state vaccinate".

La risposta alla pandemia ha generato riposte frammetate da parte degli stati membri, che ora si trovano in fasi diverse del lancio del vaccino.

I leader europei nei mesi a venire avranno il loro bel da fare per cercare di mantenere l'unità.