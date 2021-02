Spagna, Portogallo, Creta e Grecia. Sono alcune delle destinazioni turistiche tra le più popolari tra i cittadini britannici che non vedono l'ora di potere tornare a viaggiare. Dopo che la Gran Bretagna ha stabilito il suo piano per allentare con cautela ma in modo irreversibile le misure di contenimento, Easyjet ha preso il volo. La compagnia low-cost ha registrato un boom di prenotazioni, oltre il 300%, fino ad arrivare al 600% per il periodo delle vacanze.

Tra cautela e voglia di normalità, resta da verificare se i vari paesi permetteranno l’ingresso dei viaggiatori britannici senza imporre alcuna quarantena. Al momento Francia e Spagna a causa della varianti del virus sono corse ai ripari, chiedendo l’isolamento a chi arriva dal Regno Unito.

Lo IATA Travel Pass

Mascherine, controllo della temperatura, tamponi rapidi restano tra le misure sempre in vigore. Ma in arrivo nelle prossime settimane c’è anche Covid Travel Pass, messo a punto dall'Organizzazione Internazionale delle Compagnie aeree (IATA). Si tratta di una app che aiuterà i passeggeri a gestire in modo semplice e sicuro i propri viaggi, rispettando i requisiti imposti dai governi per i test o i vaccini COVID-19.

Le informazioni sanitarie potranno essere agevolmente condivise con le autorità locali e le compagnie aeree, che le potranno verificare attraverso la scansione di un QrCode. Per far funzionare lo IATA Travel Pass sono necessari quattro passaggi: definire un registro dei requisiti di accesso; avere un registro di laboratori, consentire ai passeggeri di caricare in modo sicuro i dati sanitari sui loro cellulari e di condividerli, creare una identità digitale che consenta di verificare il proprietario del certificato.

Le compagnie che adotteranno il Travel Pass

Il passaporto sanitario digitale, già testato dalla Singapore Airlines, sarà adottato da Etihad, Qatar Airways, ed Air New Zealand. Emirates implementerà la fase 1 a Dubai per la convalida dei test PCR Covid-19 prima della partenza. In questa fase iniziale, che dovrebbe iniziare ad aprile, i clienti n viaggio da Dubai potranno condividere il loro risultato del test COVID-19 direttamente con la compagnia aerea.