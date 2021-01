Controlli severi e sempre più restrizioni, ovunque in Europa.

Niente scuola, siamo inglesi!

Ancora niente scuola, per almeno altre sei settimane, nel Regno Unito.

Tutti gli studenti a casa, con la didattica a distanza.

È uno degli effetti delle decisioni del governo di Boris Johnson, che ha annunciato un'estensione del lockdown nel paese.

L'8 marzo è, al momento, la prima data stabilita in cui le scuole britanniche potrebbero finalmente riaprire le loro aule.

Una scuola inglese, vuota. AP Photo

"Dobbiamo essere prudenti"

Dichiara Boris Johnson, primo ministro britannico:

"So che tutti vogliono che riapriamo le scuole il più velocemente possibile e posso assicurarvi che questo è l'obiettivo di questo governo. Ma so anche, lo sappiamo tutti, che ci sono 37.000 persone in ospedale che soffrono di Covid e il tasso di contagio è ancora incredibilmente alto. Voi, noi, tutti dobbiamo essere prudenti". Boris Johnson 56 anni, primo ministro Regno Unito

Boris Johnson durante la visita allo stadio del Barnet, The Hive, a Londra: è diventato un centro di vaccinazioni. Stefan Rousseau/AP

Chiusure "non essenziali" in Lituania

Anche la Lituania ha annunciato un'estensione delle restrizioni fino a marzo, nonostante il calo dei nuovi casi di Coronavirus.

Negozi non essenziali, palestre, teatri e cinema rimarranno chiusi e saranno vietati gli incontri in casa tra diverse famiglie e gli spostamenti tra un comune e l'altro.

Vilnius protesta. AP Photo

Sempre più problemi per viaggiare

Norvegia, Regno Unito e Belgio stanno rendendo impossibile e illegale viaggiare, a meno che il viaggio non sia considerato essenziale, ad esempio per motivi di lavoro o di salute.

Ai cittadini sono state comunicate le nuove regole: controlli alle frontiere aeree, stradali e ferroviarie e multe per non chi non è in regola.

Francia: terzo confinamento?

Intanto in Francia il rischio è quello di un terzo confinamento.

Restrizioni e coprifuoco (dalle 18) sono già in vigore da tempo, ma il presidente Emmanuel Macron è sotto pressione per dare un ulteriore giro di vite, dal momento che i dati mostrano una nuova impennata di casi, di ricoveri e di decess in tutto il paese.