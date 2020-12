Milano si sveglia bianca, maltempo e disagi in tutta Italia

Si è svegliata così Milano, nel primo giorno in zona arancione. Coperta da un manto di neve bianca - come non si vedeva da tempo - caduta nella notte tra domenica e lunedì in tutto il Nord Italia.

Fino a 20 centimetri in pianura. Molte le chiamate ai vigili del fuoco, intervenuti per alberi caduti e auto finite fuori strada. Una donna è rimasta ferita nel capoluogo lombardo a causa del crollo di un palo.

Neve al Nord, forte vento al Centro-Sud

Imbiancati anche Piemonte, Veneto e Liguria, fino alla costa. Particolari disagi si sono registrati nel savonese, con code e rallentamenti sulle principali autostrade della regione.

Oltre 50 gli interventi della polizia locale a Roma, a causa del forte vento. Un albero è caduto in zona Flaminio, ferendo un passante, trasportato dal 118 in ospedale in codice rosso, per una frattura scomposta agli arti superiori.

Un vigile del fuoco del comando di Sassari è invece morto, durante un intervento di messa in sicurezza di un palo delle linee elettriche.

E il 2021 si aprirà esattamente in questo modo, con una nuova perturbazione proveniente da oltralpe. Neve e freddo inaugureranno l'anno nuovo nel Nord Italia.