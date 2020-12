Finalmente una svolta bipartisan negli Stati Uniti: nella notte tra domenica e lunedi, al Congresso, repubblicani e democratici hanno raggiunto un accordo, annunciando altri 900 miliardi di dollari di aiuti per famiglie, sistema sanitario e aziende (e non solo) in ginocchio a causa del Covid-19.

McConnell: "Quello che il paese voleva sentirsi dire"

Il leader dei repubblicani in Senato, Mitch McConnell, annuncia:

"Per informazione a tutti i senatori e, soprattutto, al popolo americano, possiamo finalmente annunciare ciò che la nostra nazione aveva bisogno di sentirsi dire da molto tempo: altri aiuti sono in arrivo". Mitch McConnell 78 anni, leader dei Repubblicani al Senato USA

Mitch McConnell, stratega repubblicano del Congresso USA. Nicholas Kamm/AFP or Licensors

Schumer: "Aiuti di sopravvivenza"

Dichiara Chuck Schumer, 70 anni, leader dei democratici in Senato.

"Siamo tutti pronti a fornire un'estensione dell'indennità di disoccupazione, di cui c'è un disperato bisogno. Aiuti di sopravvivenza diretti a milioni di famiglie americane, ma anche per le nostre scuole, le nostre piccole imprese, il nostro sistema sanitario e i finanziamenti per sostenere la produzione e la distribuzione del vaccino".

Chuck Schumer al telefono, forse con Joe Biden, all'interno di Capitol Hill, sede del Congresso USA. Susan Walsh/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

L'accordo, che sarà votato da entrambe le camere del Congresso, darà finalmente respiro alle imprese e ai privati e fornirà denaro per il programma di vaccinazione di massa.

Le principali voci dell'accordo riguardano aiuti da 288 miliardi per le piccole imprese, a cominciare da bar, ristoranti e servizi di base.

Un assegno una tantum, da 600 dollari, sarà versato ai nuclei familiari con un reddito non superiore ai 75 mila dollari all’anno. E 300 dollari a settimana in più andranno ai lavoratori attualmente disoccupati o che lo sono diventati a causa della crisi economica "da pandemia".