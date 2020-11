Non aveva neppure 60 anni Moshen Fakhrizadeh, principale scienziato nucleare iraniano, che i servizi segreti americani e israeliani accusavano di essere dietro ai programmi segreti per arrivare all'arma atomica.

Lo scienziato ha continuato a lavorare anche dopo l'abbandono degli sforzi iraniani in questo senso a partire dai primi anni 2000, stando a valutazioni dell'intelligence americana e documenti nucleari iraniani di cui è entrata in possesso Israele.

Un funzionario americano sostiene che dietro l'attacco ci sia Israele, ma non è chiaro quanto e se gli Stati Uniti sapessero in anticipo dell'operazione.

Al momento Casa Bianca e la Cia non hanno rilasciato alcun commento.

Già un martire in Iran

Mohsen Fakhrizadeh è già diventato già un martire della nazione. L'uomo considerato il padre del nucleare iraniano e dei programmi segreti perché Teheran raggiunga l'arma nucleare, è stato ucciso in pieno giorno venerdì a Absard, cittadina vicino alla capitale.

Immediate le reazioni in Iran all'agguato, il generale Amir Hatami, ministro della Difesa iraniano ha dichiarato: "È diventato il bersaglio di un'operazione terroristica mentre era in viaggio vicino a Teheran. Un gruppo delle sue guardie del corpo che lo hanno accompagnato ha cercato di proteggerlo tuttavia è rimasto gravemente ferito e portato in ospedale. Sfortunatamente, gli sforzi del team medico non sono riusciti nel disperato tentativo di tenerlo in vita. È diventato un martitre della causa iraniana".

Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif gli ha fatto eco addossando responsabilità e colpa su Israele:

"Oggi i terroristi hanno assassinato un eminente scienziato iraniano. Questa vigliaccheria, i cui indizi portano a Israele, mostra il tentativo evidente e guerrafondaio di chi l'ha portato a termine. L'Iran chiede alla comunità internazionale, e in particolare all'Unione europea, di porre fine ai vergognosi doppi standard e condannare questo atto di terrorismo di stato. ".

Israele non ha al momento rilasciato alcuna dichiarazione.

Uomo chiave del programma nucleare iraniano, Moshen Fakhrizadeh era già sfuggito a un altro attentato, attribuito sempre ai servizi segreti israeliani. Era l'unico scienziato iraniano che sedesse al tavolo della Iea, l'Agenzia internazioanle per l'energia atomica.

L'assassinio rischia di riaccendere il braciere Medio Oriente.

"Nessun assassinio o stupido atto resterà senza risposta da parte dell'Iran", ha dichiarato il ministro della Difesa della Repubblica islamica, Amir Hatami, nel corso del funerale per lo scienziato, lunedì 30 novembre.

"Daremo la caccia ai criminali fino alla fine e metteremo in atto il comando della Guida Ali Khamenei di punirli".

I nemici hanno cercato di macchiare l'immagine di Fakhrizadeh, dicendo che era il fondatore del programma dell'Iran per la bomba nucleare, ma in realtà la più grande minaccia contro l'umanità sono le armi nucleari che i nemici hanno accumulato", ha aggiunto Hatami, riferendosi a Israele e Usa. "Il cammino di Fakhrizadeh continuerà", ha concluso il ministro.

Come sarà la reazione iraniana contro Israele e USA?

Sulla reazione iraniana, gli analisti scommettono che per il momento sarà blanda. Teheran è convinta che dietro l'assissinio ci sia Israele e gli Stati Uniti, ma in vista del cambio al vertice alla Casa Bianca, con Biden più propenso a riallacciare i rapporti con la repubblica islamica, Teheran si accontenterà di un atto per lo più dimostrativo, nell'intento di calmare gli iraniani che chiedono, loro sì vendetta.

Mohsen Fakhrizadeh è uno di quegli uomini quasi sconosciuti in vita e saliti alla ribalta della cronaca con la morte.

Si sa poco di lui, una cosa è certa: era importante

Abbastanza per incontrare il leader supremo iraniano Ali Khamenei nel gennaio 2019, come dimostrano le foto ufficiali pubblicate dopo la sua morte.

Ma non è tutto, era abbastanza importante da avere un'auto blindata, beneficiare di una scorta armata e far dichiarare dal capo di stato maggiore delle forze armate, il generale Mohammad Baghéri, che "terribile vendetta" colpirà i suoi assassini .

Aveva un ruolo così importante, agli occhi di chi l'ha eliminato, da giustificare un'operazione che con ogni probabilità ha richiesto un'ottima logistica e la messa in campo di risorse avanzate.

Dopo la sua morte, il ministro della Difesa Amir Hatami lo ha presentato come suo vice ministro e capo della Defense Research and Innovation Organization.

Ma quale è stato il ruolo esatto svolto dal questo fisico nucleare? Ha svolto semplicemente un lavoro considerevole" ricoprendo "ruolo significativo nelle innovazioni della difesa" iraniane , come ha detto il ministro della Difesa?

Chi era Mohsen Fakhrizadeh

O, come ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nell'aprile 2018, il capo di un programma nucleare segreto afine militare che invece Teheran ha sempre negato?

Per Karim Sadjadpour, del think tank americano Carnegie foundation for international peace, "ci vorranno probabilmente mesi se non anni per vedere tutte le conseguenze della morte di Fakhrizadeh".

"Coloro che hanno veramente capito il ruolo preciso che ha svolto nelle attività nucleari quotidiane dell'Iran non parlano, e quelli che parlano non lo sanno", ha twittato.

I media statunitensi lo hanno definito "l'obiettivo numero uno del Mossad", l'agenzia di intelligence israeliana, e "la mente del programma nucleare iraniano".

"Sapevamo che era stato minacciato di assassinio in diverse occasioni e che veniva seguito", ha detto il generale Hatami.

Prima che Netanyahu parlasse di lui, Mohsen Fakhrizadeh è apparso nel dicembre 2015 in un documento dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

Questo organismo delle Nazioni unite ha ritenuto di aver condotto, dai "primi anni 2000", "attività a sostegno di una possibile dimensione militare" del programma nucleare iraniano iniziata "alla fine degli anni Ottanta prima di essere raggruppato sotto la sua direzione in un progetto denominato Amad che è stato poi abbandonato "alla fine del 2003".

Nel marzo 2007, lo stesso Fakhrizadeh è stato preso di mira dalle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu insieme ad altre "persone che contribuiscono al programma nucleare o missilistico balistico iraniano".

La risoluzione del Consiglio 1747 lo ha identificato come "ricercatore presso il ministero della Difesa" ed "ex capo del Physics research renter (Phrc)", osservando che "l'Aiea aveva chiesto di interrogarlo sulle attività del Phrc durante la sua permanenza lì, richiesta respinta dall'Iran ".

Tali sanzioni sono state revocate dopo l'entrata in vigore dell'accordo nucleare iraniano internazionale concluso a Vienna nel 2015 tra la Repubblica islamica e il gruppo 5 + 1 (Cina, Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Russia, Germania).

Dopo la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di ritirarsi dall'accordo nel 2018, le sanzioni di Washington del 2008 contro Fakhrizadeh, sono state ripristinate.

Secondo il vicepresidente iraniano Ali Akbar Saléhi, capo dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (Oiea), Fakhrizadeh aveva un dottorato in "fisica e ingegneria nucleare" e aveva lavorato per la sua tesi con Fereydoun Abbassi Davani, anche contro quest'ultimo nel 2010 c'è stato un agguato.

Le parole dell'amico

Ricordandolo come un caro amico Fereydoun Abbassi Davani ha parlato di "una stretta collaborazione professionale durata 34 anni" e di essere stato al fronte con Fakhrizadeh durante la guerra tra Iraq e Iran (1980-1988).

Ha "lavorato in tutti i settori per sostenere le attività nucleari del Paese", soprattutto in quello dell '"arricchimento" dell'uranio, ha commentato ancora Abbassi Davani, "un manager competente e uno scienziato prestigioso, e può essere elevato allo stesso grado del martire Soleimani (il generale Qassem Soleimani eliminato a gennaio da Washington ma questa volta non Iran) nel campo della scienza e della tecnologia ".

Il ricordo della moglie

"Il suo lavoro era importante per lui", ha detto la sua vedova alla televisione di stato poche ore dopo l'assassinio. Era "un uomo gentile e amava il suo paese. Chiedo di continuare sulla strada che ha segnato in modo che il suo sangue non venga versato invano".

Il figlio Hamed Fakhrizadeh ha detto che sua madre era in macchina con suo padre al momento dell'attacco.