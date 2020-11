Oltre che per il nuovo presidente, gli statunitensi sono stati chiamati alle urne per il rinnovo del Congresso: tutti e 435 i seggi della Camera e solo un terzo del Senato, cioè 33 seggi. In alcuni Stati si votava anche per i governatori e per dei referendum.

Tra i volti nuovi compare la prima transgender nella storia Usa: Sarah McBride, 30 anni, è stata eletta al Senato del Delaware. "A chiunque abbia paura che la sua verità e i suoi sogni si escludano a vicenda, sappia che il cambiamento è possibile. Sappiate che la vostra voce conta, sappia che anche voi potete fare questo", ha scritto su Twitter dopo aver votato.

La stella repubblicana dal passato complottista

Marjorie Taylor Greene John Bazemore/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Alla Camera in Georgia è stata eletta Marjorie Taylor Greene, 46 anni, repubblicana, imprenditrice edile. Era una sostenitrice della teoria di estrema destra nota come QAnon, secondo cui Trump starebbe conducendo una guerra segreta contro un culto liberale globale di pedofili adoratori di Satana, ma ad agosto si è pubblicamente dissociata in un'intervista su Fox News. E in campagna elettorale ha ammorbidito le sue posizioni considerate da molti razziste. Quando ha vinto le primarie per la candidatura è stata definita da Trump come una "futura stella repubblicana".

**Il più giovane

**

Madison Cawthorn, 25 anni, è il più giovane eletto alla Camera negli ultimi 50 anni. Ha vinto con i voti del North Carolina contro un ex colonnello dell'Areonautica, Moe Davis. A 18 anni è rimasto semi-paralizzato per un incidente stradale. La sua vittoria sembrava scontata, ma poi - durante la campagna elettorale - tutte le certezze hanno iniziato a scricchiolare di fronte alle accuse di razzismo e molestie. Ha raccontato anche una bugia ai suoi elettori: diceva che il suo sogno di entrare in Accademia navale è stato infranto dall'incidente, notizia falsa dato che era già stato respinto.

La prima afroamericana del Missouri

Tra i nuovi volti non poteva mancare un'esponente del Black Lives Matter: Cori Bush, infermiera di 44 anni, prima afroamericana eletta nel Missouri.