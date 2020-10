Il sistema è rotto. Un nuovo rapporto che copre 154 paesi nel corso di diversi decenni rileva che lo scorso anno (2019) ha avuto "il più alto livello di malcontento democratico" dal 1995.

Il documento segna il lancio del nuovo Centro per il futuro della democrazia di Cambridge, che esaminerà "il quadro più ampio per vedere come potrebbe evolversi la democrazia".

L'insoddisfazione per la politica democratica tra i cittadini dei paesi sviluppati * è aumentata da un terzo alla metà di tutti gli individui nell'ultimo quarto di secolo, secondo il più ampio sondaggio di dati mai creato sugli atteggiamenti globali verso la democrazia.

Il lancio del centro con il rapporto sullo stato della democrazia

I ricercatori hanno scoperto che in tutto il pianeta - dall'Europa all'Africa, così come l'Asia, l'Australasia, le Americhe e il Medio Oriente - la percentuale di individui che si dice "insoddisfatti" della democrazia è aumentata in modo significativo dalla metà degli anni '90 : dal 47,9% al 57,5%.

Il team di ricerca, del nuovo Centro per il futuro della democrazia dell'Università di Cambridge, afferma che l'anno 2019 "rappresenta il più alto livello di malcontento democratico mai registrato". Il bilancio dettagliato del sentimento politico globale è iniziato nel 1995.

Il rapporto ha utilizzato un set di dati unico di oltre 4 milioni di persone. Combina oltre 25 progetti di indagine internazionali che coprono 154 paesi tra il 1995 e il 2020, con alcuni risalenti al 1973, e include nuove indagini tra paesi commissionate dalla società di sondaggi YouGov.

"In tutto il mondo, la democrazia è in uno stato di malessere", ha detto l'autore principale del rapporto, il dott. Roberto Foa, del Dipartimento di politica e studi internazionali (POLIS) di Cambridge. "Troviamo che l'insoddisfazione per la democrazia è aumentata nel tempo e sta raggiungendo il massimo storico mondiale, in particolare nei paesi sviluppati".

Il professor David Runciman capo del nuovo Centro, ha dichiarato: “Dobbiamo andare oltre il pensiero sulle crisi immediate in politica e avere una visione più ampia per identificare le possibili traiettorie per la democrazia nel mondo. Ciò significa distinguere ciò che è essenziale per la democrazia, ciò che è contingente e ciò che può essere cambiato".

Nell'ultimo capitolo del rapporto, i ricercatori scrivono a proposito delle nuove generazioni: "Mentre le generazioni più anziane che ha vissuto la "lotta per la democrazia" continuare a visualizzare le loro nuove istituzioni positivamente - e sono spesso membri attivi di i partiti politici che danno forma alla politica democratica sulla scia della fine dell'autoritarismo - i cittadini più giovani sono cresciuti all'ombra delle carenze della democrazia.

Il rapporto in inglese qui