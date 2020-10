Per la riconquista della Casa Bianca il presidente americano Donald Trump ha bisogno di esibire anche i suoi sostenitori estratti dagli ambienti meno agiati del paese. Al suo primo comizio fatto dalla veranda della residenza presidenziale, dopo il ricovero in ospedale per covid, sono accorsi latinos e neri d'America in quello che è stato definito un movimento apertamente anticomunista.

Contro la sinistra radicale

"Gli afroamericani e gli ispanici d'America stanno rifiutando la sinistra socialista radicale e abbracciano la nostra agenda pro-lavoro, pro-lavoratori, pro-polizia e pro-America". Ha affermato Trump dal balcone. All'evento Law & Order, di cui mostriamo solo gli estratti diffusi dalla Casa Bianca, Trump ha lanciato Blexit che significa 'black exit' - l'uscita degli afroamericani - dal partito democratico. Il comizio ha visto radunate circa 1000 persone prevalentemente senza mascherina nel paese più flagellato al mondo dal coronavirus.

Ma, il presidente come sta?

"A dieci giorni dall'inizio dei sintomi, senza febbre da oltre 24 ore e con tutti i sintomi migliorati, i test ottenuti rivelano che non ci sono più prove di un virus che si sta attivamente riproducendo. Inoltre le analisi hanno mostrato una diminuzione della carica virale". Ha affermato il medico di Donald Trump, Sean Conley. "Sono lieto di comunicare che il presidente centra i criteri del Cdc per una interruzione dell'isolamento in sicurezza. Non è più considerato a rischio di trasmissione ad altri (del virus) - dice Conley. - Ora, a 10 giorni dall'inizio dei sintomi, senza febbre da più di 24 ore e con tutti i sintomi migliorati, i test rivelano che non ci sono più prove di un'attiva riproduzione del virus. Inoltre i test condotti hanno dimostrato un calo della carica virale". In margine al comizio Trump ha affermato di sentirsi bene.