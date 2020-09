La tradizionale "Summer Exhibition", Mostra d'Estate, della Royal Academy of Arts, alla Burlington House di Londra - ritardata a causa del Coronavirus -, diventa..."Winter Exhibition", Mostra d'Inverno, per la prima volta in oltre 250 anni di storia.

Svoltasi ininterrottamente dal 1768, l'Exhibition è la più grande mostra d'arte dedicata a quadri, stampe, disegni, sculture, progetti architettonici e altre forme artistiche.

Con la presenza di grandi artisti.

Burlington House, a Londra. AP

La pandemia non ha, però, solo sconvolto il calendario della manifestazione londinese, ma ha anche lasciato un buco di otto milioni di sterline nel budget annuale della Royal Academy of Arts.

Arte Moderna. AP

Di fronte a questo caos finanziario dovuto alla perdita di entrate di quest'anno, 150 posti di lavoro sono a rischio, pari a circa il 40% della forza lavoro.

Axel Ruger è il presidente della Royal Academy of Arts:

"Per noi i tempi sono davvero difficili. Non abbiamo nessuna sovvenzione governativa, non abbiamo un reddito garantito. Tutto è autofinanziato e ci affidiamo completamente ai nostri amici e ai nostri visitatori".

Axel Ruger, presidente della Royal Academy of Arts. AP

Edith Devaney è la curatrice dell'Exhibition:

"Abbiamo iscrizioni molto limitate, è vero, ma credo che, anche in questo caso, si tratti di un'esperienza nuova, diversa. Penso che noi tutti potremo comunicare con le opere molto di più di prima, potremo riflettere di più sulle opere, perché avremo più tempo, in un'atmosfera meno affollata".

Edith Devaney, la curatrice dell'Exhibition. AP

La Royal Academy of Arts' Winter Exhibition 2020 sarà inaugurata il 6 ottobre e durerà fino al 3 gennaio 2021.