Volano parole grosse nel primo confronto televisivo diretto tra i due candidati alla Casa Bianca, il presidente uscente, Donald Trump, e lo sfidante democratico, Joe Biden. Moderati dal conduttore dell'emittente conservatrice Fox News, Chris Wallace, i due ci hanno messo 18 minuti per passare all'artiglieria verbale pesante, eccone alcuni estratti, come in un testo drammaturgico:

The Donald (Trump): "Joe, ti sei messo d'accordo con Bernie Sanders, di estrema sinistra, sul cosiddetto manifesto, e il risultato rima in sanità socializzata."

Jeo (Biden) rivolgendosi alla platea con aria affranta dalla pena per l'avversario:" tutto quello che ha detto sinora sono bugie, non sono qui per smentirle, tutti sanno che è un bugiardo"

Trump, con sorriso malizioso, con un occhio sul rivale e uno sulla platea: "

"usi la parola intelligente? e dici che hai fatti i tuoi studi nello Stato del Delaware, ma hai dimenticato il nome del tuo College. Ti sei laureato con i risultati peggiori, o tra i peggiori della tua classe. non usare la parole intelligente con me. Non hai nulla di intelligente, Joe."

Joe (Biden):

"quarantamila persone al giorno contraggono il covid. Il presidente non ha un piano, non ha presentato niente. Conosceva fin da febbraio la gravità della crisi, sapeva che era una malattia mortale. Quello che faceva lo ha registrato dicendo che non ha allertato nesuno per non creare panico tra gli americani

Trump:

"Se vi avessimo dato ascolto, il Paese sarebbe rimasto con le porte spalancate, sarebbero morte milioni di persone e non 200 mila, anche se una sola persona sarebbe troppo. È colpa della Cina, e non sarebbe dovuto accadere."

Secondo le opinioni generale i dibattitto è stato caotico. e anche se i due hanno affrontato le questioni importanti non sono riusciti farsi ascoltare. La frattura tra i due Usa è totale.