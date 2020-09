Coronavirus: i negazionisti europei scendono in strada

I manifestanti a Londra hanno affrontato gli agenti di polizia in una protesta organizzata da oppositori alle restrizioni volte a frenare la diffusione del coronavirus.

Gli scontri sono scoppiati quando gli ufficiali si sono avvicinati per disperdere centinaia di manifestanti che si erano radunati a Trafalgar Square. Alcuni manifestanti hanno formato blocchi per impedire agli ufficiali di effettuare arresti e il traffico è stato interrotto nella zona. Molti manifestanti al raduno "Resisti e agisci per la libertà" erano senza mascherine. La protesta si è svolta la stessa settimana in cui il governo conservatore britannico ha imposto il divieto di tutte le riunioni di più di sei persone nel tentativo di affrontare il forte aumento dei casi di COVID-19 nel paese.

La Gran Bretagna ha il quinto numero di vittime più alto al mondo, secondo un conteggio della Johns Hopkins University.

A Bucarest diverse centinaia di rumeni, tra cui molte famiglie con bambini piccoli, sabato hanno protestato nella capitale del paese contro le misure per frenare la diffusione del coronavirus, in particolare il distanziamento sociale e l'uso obbligatorio di mascherine nelle scuole.

Come altri paesi in Europa, il numero di nuovi casi di virus è aumentato negli ultimi giorni in Romania, con un record di 1.713 casi all'inizio di questa settimana e altri 1.333 sabato. In tutto, la Romania ha registrato 111.550 casi di COVID-19, con 4.402 decessi confermati.

Circa 2,8 milioni di scolari rumeni hanno iniziato il loro anno accademico lunedì, con lezioni tenute in aula, online o una combinazione dei due, a seconda dell'intensità della pandemia in una determinata regione.