La protesta non russa. Minsk ancora in piazza contro Lukashenko

L'opposizione non molla: quinta domenica di proteste contro Lukashenko

L'opposizione bielorussa non demorde e cerca la spallata a Lukashenko. Migliaia, per la quinta domenica consecutiva, le persone scese in strada a Minsk, per dire basta al suo quasi trentennale regno e contestare i risultati delle recenti presidenziali. Un'ondata di proteste, dal suo rifugio lituano, alimentata proprio dalla candidata "ufficialmente" sconfitta al voto del 9 agosto, Svetlana Tikhanovskaïa. Da lei un invito a non allentare la pressione e a restare uniti, che la piazza sembra avere raccolto, continuando a riempire le strade.

Il presidente Lukashenko nel mirino dei manifestanti, scesi in piazza a Minsk per la quinta domenica consecutiva AP/Tut.by

Scambio di cortesie con Mosca. Lukashenko cerca una sponda nel Cremlino

Messo all'angolo da una mobilitazione senza precedenti, il potere sfodera il pugno di ferro: arresti, agenti in tenuta anti-sommossa e blindati a ogni angolo, per schiacciare quelli che Lukashenko ha definito "dei ratti". Al potere da 26 anni, ma in difficoltà per le contestazioni senza precedenti, il padre padrone del Paese cerca intanto sempre di più una sponda in Mosca. Dalla Russia di Putin, che a Lukashenko ha già promesso l'invio di rinforzi qualora la situazione degenerasse, è arrivato negli scorsi giorni il primo ministro Mikhail Misustin. Cortesia diplomatica che il contestato presidente bielorusso ripagherà presto, con una visita al Cremlino.