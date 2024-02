La scuola, che si trova nella città tedesca di Wuppertal, tra Düsseldorf e Colonia, ha confermato che il ragazzo soffre di problemi mentali acuti. Si sarebbe autoinflitto delle ferite e anche lui sarebbe in gravi condizioni. È stato arrestato

PUBBLICITÀ

Quattro studenti sono stati feriti in un attentato a una scuola superiore della città tedesca di Wuppertal, una città di circa 350mila abitanti tra Düsseldorf e Colonia.

Secondo le prime informazioni verso le 10 di giovedì mattina uno studente di 17 anni si è introdotto nell'istituto e ha accoltellato diverse persone, poi si è inflitto delle ferite da solo. La scuola ha confermato che il ragazzo ha problemi mentali acuti, ma non è ancora chiaro quali legami abbia con il liceo.

L'aggressore è stato arrestato. Non è stato reso noto il possibile movente e si ritiene che il ragazzo abbia agito da solo. Almeno due delle vittime sono gravemente ferite, ma non in pericolo di vita. Anche il responsabile dell'attacco è grave: un portavoce della polizia di Düsseldorf ha dichiarato che le ferite che si è autoinflitto sono "potenzialmente letali".

Le autorità locali hanno dichiarato che la scuola superiore Wilhelm-Doerpfeld, che sarebbe frequentata da circa 800 studenti, è stata evacuata e perquisita, e che "gli studenti sono al sicuro e vengono assistiti".