In Bielorussia Maria Kolesnikova, Veronika Tsepkalo, Svetlana Tikhanovskaya sono le tre donne che insidiano il potere del presidente uscente Alexander Lukashenko. Due sono le mogli di altrettanti leader estromessi dalle elezioni: i due principali sfidanti erano il banchiere Viktor Babaryko, accreditato al 50 % dei consensi 8stando a sondaggi non ufficiali) e Sergei Tikhanovsky, blogger e youtuber popolarissimo. Sono stati arrestati. E' stata negata loro l’autorizzazione a partecipare alle elezioni. Da pochi giorni anche il terzo candidato, l’imprenditore Valery Tsepkalo, è dovuto scappare perchè ricercato dalla polizia.

In un paese in cui le manifestazioni dell'opposizione vengono sistematicamente represse dal governo le donne sono scese in campo, si sono iscritte alla competizione elettorale dopo aver raccolto le firme necessarie.

Svetlana Tikhanovskaya è passata dalla condizione di mamma casalinga alla dimensione della candidata politica quasi definita una delle donne più potenti in Bielorussia. Una ascesa alla ribalta elettorale tanto rapida quanto insolita. Una 37enne che fino a maggio era una sconosciuta. Adesso è candidata alla presidenza del paese. È lei la moglie di Sergei Tikhanovsky, un popolare blogger e youtuber che è stato incarcerato e cancellato dagli eleggibili di Bielorussia per volontà del presidente dittatore Lukashenko, che dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica da lui osteggiata è stato l'unico presidente bielorusso in carica.

Aggrappato al potere

Al potere da 26 anni Lukashenko è stato soprannominato l'ultimo dittatore europeo. Dal 1994, le elezioni si presentano come una pura formalità teleguidata dal governo attivamente controllata e repressa, secondo le organizzazioni per i diritti umani.

Lukashenko ha sempre incassato oltre il 70% dei voti alle elezioni presidenziali, ma quest'anno le cose potrebbero essere diverse.

La concorrente

Tikhanovskaya, ex traduttrice, mamma e casalinga negli ultimi dieci anni, sembra minacciare il potere di Lukashenko come nessuno è mai riuscito prima. Ha saputo attrarre migliaia di persone a raduni di massa in tutto il paese, un paese in cui molte persone hanno tradizionalmente paura di esprimere insoddisfazione nei confronti del governo a causa del regime repressivo con una storia nota di incarcerazioni di oppositori politici e violazioni dei diritti umani.

Svetlana Tikhanovskaya, da traduttrice a mamma e candidata alla presidenza SERGEI GAPON/AFP or licensors

"Non sono un politico"

Parlando in esclusiva con Euronews prima del voto del 9 agosto, Tikhanovskaya ha dichiarato di non essere un personaggio politico. Alla nostra emittente ha detto che l'obiettivo dell'opposizione - raggiunta da donne legate ad altri due candidati esclusi, Viktor Babariko e Valery Tsepkalo - era di rimuovere Lukashenko, liberare i prigionieri politici, tornare alla costituzione bielorussa prima del 1996 e indire elezioni libere entro sei mesi, in modo da poter far candidare tutti gli oppositori che eran stati incarcerati.

Tikhanovskaya ha spiegato che i bielorussi non sono contenti di Lukashenko perché non ha saputo incentivare l'economia e in più calpesta le libertà. Secondo il Ministero delle finanze, il Pil bielorusso è sceso da circa 59,2 miliardi di euro nel 2010 a 45,6 miliardi di euro nel 2019, e l'organizzazione Freedom House scrive che “la Bielorussia è uno stato autoritario in cui le elezioni sono apertamente orchestrate e le libertà civili sono strettamente limitate".

Comizio in Bielorussia per le presidenziali di agosto I comizi della Tikhanovskaya sono stati seguiti da decine di migliaia di bielorussi

Migliaia di persone si radunano nella capitale bielorussa Minsk nonostante la repressione. Le bandierine dell'opposizione mostrano i simboli del cuore, del pugno chiuso e le due dita vittoria.

La minaccia di "severe sanzioni"

Il leader bielorusso ha avvertito di "severe sanzioni" contro le proteste dell'opposizione in vista del voto presidenziale. Più di ogni altra cosa è stata la cattiva gestione dell'epidemia di COVID-19 messa in atto da Lukashenko che ha fatto infuriare i bielorussi. Il presidente ultrasessantenne all'inizio ha negato l'esistenza del virus. In seguito ha detto che la cura era quella di bere vodka, tutte affermazioni fatte in occasioni conviviale, guidando trattori e visitando le saune.

Ma la vera indignazione è arrivata quando Lukashenko ha accusato le vittime della loro stessa malattia, ci ha detto Tikhanovskaya, il quale spiega che la pandemia ha chiarito a chiunque che Lukashenko è interessato solo a se stesso.

“Non ha più supporto. Anche se tradisce, sono sicuro che le persone non lo lasceranno governare per un altro mandato ": ha detto Tikhanovskaya, che per paura ha mandato i suoi figli nell'Unione europea visto che senza vergogna le autorità bielorusse hanno minacciato i detrattori del governo in carica di portar via i loro figli.

Putin e Lukashenko I rapporti fra il bielorusso Lukashenko e il russo Putin si sono deteriorati

Secondo Tikhanovskaya, il cambiamento sta arrivando in Bielorussia. Ci sono state anche manifestazioni in Bielorussia durante le precedenti campagne presidenziali, ma Tikhanovskaya ha affermato che questa volta è diverso, indicando le grandi folle che l'opposizione è stata in grado di radunare in molte città, folle molto più grandi di qualsiasi altra manifestazione da quando Lukashenko è salito al potere negli anni '90. Spera che Lukashenko, indebolito sul piano dei suoi rapporti con Mosca, si dimetta o che le elezioni, contro ogni previsione, siano libere e corrette.

La volontà di cambiare

"Non si può negare che la nostra gente vuole cambiare - prosegue la candidata alle presidenziali - Potrebbe non accadere in un paio di giorni, forse a settembre, ottobre o novembre, ma la nostra gente non vuole più questo presidente. Non vogliamo assolutamente fare manifestazione, perché la polizia aggredisce i manifestanti. Vogliamo elezioni veramente democratiche e, in caso contrario, difenderemo legalmente i nostri voti, vale a dire contesteremo legalmente i risultati della commissione elettorale".

Intanto la figura di spicco dell'opposizione bielorussa Valery Tsepkalo è fuggito in Russia perché rischiava di essere arrestato. Ma chi si assicura che le elezioni presidenziali in Bielorussia siano libere ed eque?

Il rifiuto totale della violenza

Tikhanovskaya puntualizza che non approva manifestazioni violente. Eppure Lukashenko ha dimostrato prima e anche durante le elezioni presidenziali del 2010, che è pronto ad usare la forza per chiudere le proteste. In questi giorni, la TV di stato ha trasmesso filmati di Lukashenko mentre ispeziona le attrezzature antisommossa, e il leader dittatore ha dichiarato la sua preoccupazione davanti a situazioni che possono destabilizzare il paese.

La domanda è cosa farà Tikhanovskaya come leader dell'opposizione se le elezioni non saranno libere ed eque.

“Se le persone dopo elezioni truccate decidono di voler difendere i propri voti uscendo per le strade (il che è legale secondo la costituzione) non posso vietare loro di farlo. Chiedo alla polizia e all'esercito di non sparare a persone pacifiche. Tuttavia, non stiamo invitando le persone ad andare in strada. Vogliamo usare gli strumenti legali. Non voglio che le persone vengano colpite, ed una scelta personale, ma questa sarà la decisione della gente, non la mia. Non posso decidere per tutti, perché ogni persona è autonoma e si può decidere quel che si vuole": prosegue Tikhanovskaya.

Scendere in piazza : estrema ratio

"Tuttavia, uscire per strada per dimostrare è anche un modo legale per difendere il proprio voto, secondo la costituzione, mentre potrebbe non funzionare così nel nostro paese". Alla domanda su cosa farà se il governo risponde con la violenza, risponde: "Non voglio nemmeno pensarci adesso. Credo, e sono sicura, che quest'anno sarà diverso. Quest'anno, in due giorni, la nostra commissione centrale conterà correttamente, perché capiranno l'umore delle persone e si renderanno conto di come può finire. "Sono assolutamente contraria alla violenza", ha insistito prima di aggiungere che se le persone decidessero di andare in piazza per dimostrare: "Sarò al loro fianco. Non di fronte a loro, perché non è il mio posto, spero non accada, ma se decidono. E se saranno in tanti... Certo, sarò al loro fianco. Il cambiamento arriverà".

Tikhanovskaya ha dichiarato di essere inizialmente contraria alla campagna di suo marito per paura di ciò che potrebbe accadere. Ma ora sta guidando l'opposizione con altre due donne: Maria Kolesnikova, ex capo della campagna di Viktor Babariko, e Veronika Tsepkalo, moglie di Valery Tsepkalo. "Mio marito è andato in giro per il paese ed è così forte e così coraggioso che non ha avuto paura di dire la verità sulla burocrazia": conferma Tikhanovskaya. A proposito di questo non si ha il diritto di dire o di discutere, non c'è alcun diritto e ha iniziato a parlarne apertamente e le persone hanno seguito l'esempio.

“Abbiamo bisogno del rispetto da parte del nostro governo e questo governo non ci rispetterà mai perché per oltre 20 anni non lo ha fatto. Non penseranno mai al nostro popolo come a persone ma solo a sudditi che devono lavorare per loro.Comunque il cambiamento arriverà".