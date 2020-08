Europa, comincia il grande esodo estivo

Sono migliaia i francesi che si sono messi in auto per raggiungere le località di villeggiatura sull'autostrada che collega Parigi a Nantes.

Nassim, di Saint Etienne dice: "Aspettiamo, guidiamo piano, ci fermiamo nelle aree di sosta, specialmente per i bambini, è importante. Ci idratiamo, fa molto caldo quindi bere è imperativo. E ci si riposa quando si può."

Anche in Spagna stessa sistuazione: le strade sono congestionate dai madrilegni che lasciano la capitale per le vacanze. La gente spiega di preferire modalità come camper e campeggio, non gli hotel. E di voler stare lontano dalla folla.

Bologna è come sempre lo snodo più problematico in Italia, con ingorghi per chi si sposta dal nord verso il mare.

Lunghe code anche sui corridoi che portano in Croazia. E chi è in coda assicura di non avere paura e di non volere preoccupazioni durante le vacanze.

Segnalate code fino a 10km anche al confine tra Austria e Slovenia.