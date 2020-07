Nubifragio a Palermo: intrappolate nel sottopasso, muoiono 2 persone

In pochi minuti l'inferno si materializza in un mare d'acqua, che investe un sottopasso di viale della Regione a Palermo, allagato per la bomba d'acqua caduta in città.

Un'auto rimane bloccata e viene sommersa dall'enorme quantità di acqua: due persone muoiono annegate, intrappolate nell'abitacolo.

La pioggia, iniziata nel primo pomeriggio, è caduta con intensità per circa tre ore, trasformando alcune zone, come i sottopassi, in trappole mortali. Alcuni automibilisti sono riusciti ad abbandonare le vetture e a mettersi in salvo a nuoto.

Il nubifragio a Palermo ha funestato il giorno della festa per Santa Rosalia. Dal pomeriggio il telefono dei vigili del fuoco non ha smesso di squillare.

Una ragazza a bordo di una vettura è stata salvata dai sommozzatori dei vigili del fuoco che l’hanno estratta dall'auto prima che fosse troppo tardi. Sono intervenute due squadre e i sub che sono riusciti ad arrivare alla vettura e tirare fuori l’automobilista.

Strade come fiumi in piena nella zona dell’ospedale Buccheri La Ferla in via Messina Marine e nell'area dell’ospedale Civico e Policlinico e in piazza Indipendenza.

Spiega Alessandro Martino, amministratore di AMAP, l'Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo, in contatto costante con la Protezione Civile: “Tutti gli sbocchi a mare del sistema di smaltimento delle acque piovane sono aperti da ore e sono operative le squadre di emergenza che operano in regime di reperibilità. La bomba d’acqua che ha colpito Palermo, come altre città in tutta la penisola, non era stata preannunciata e quindi non erano attive le normali misure di prevenzione previste in caso di allerta meteo. Sono situazioni meteorologiche estreme e non prevedibili almeno in questa intensità, ma l’AMAP sta intervenendo con tutte le proprie strutture.”

Due bambini, il più piccolo di 9 mesi, sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia. Anche i piccoli sono rimasti chiusi in auto, insieme ai loro genitori, nel sottopasso di viale della Regione. Le forze dell'ordine hanno prelevato coperte e teli termici dagli ospedali per le persone soccorse in strada.

Il Comune di Palermo lamenta il mancato allarme da parte delle autorità preposte. Innumerevoli gli interventi dei vigili del fuoco.