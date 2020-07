Scritto a caratteri cubitali, in giallo: Black Lives Matter.

Accade a Manhattan. Sulla 5th Avenue. Proprio sotto alla Trump Tower, di proprietà del Presidente degli Stati Uniti.

E tra gli "artisti di strada" - chiamiamoli cosi - ci sono il sindaco di New York, Bill de Blasio, la moglie Chirlane e il Reverendo Al Sharpton, molto attivo per i diritti dei cittadini afroamericani.

Bill de Blasio "artista di strada" davanti alla Trump Tower. (Mark Lennihan/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

Una iniziativa ufficiale del comune di New York, con tanto di dipendenti pubblici al lavoro per creare la gigantesca scritta.

"Abbiamo liberato la 5th Avenue!" Bill de Blasio Sindaco di New York

Donald Trump non l'ha presa bene

"Ho fatto di tutto per quell'uomo", dice il presidente riferendosi a de Blasio, intervendo ad una trasmissione tv.

"Gli ho parlato molte volte. Non avrebbe potuto essere più gentile, con me. E poi si mette a fare questa grande scritta "Black Lives Matter" proprio nel bel mezzo della Fifth Avenue... E tutti i commercianti sono furiosi!".

Trump durante l'intervento telefonico ad una trasmissione televisiva.

Scritte e cartelli

Altre scritte inneggianti al movimento Black Lives Matter sono comparse recentemente negli Stati Uniti, come ad esempio in Fulton Street, nel quartiere di Brooklyn di New York.

Fulton Street, Brooklyn. New York.

Ma c'è dell'altro: il presidente del quartiere di Lower Manhattan, Gale A. Brewer, ha fatto installare un nuovo cartello stradale: cosi Centre street diventa anche Black Lives Matter Boulevard, proprio di fronte al "David N. Dinkins Municipal Building", il palazzo del comune di New York.