Libia: le forze di Al Sarraj riconquistano snodo strategico a sud di Tripoli

Le forze fedeli al governo d'unità nationale libico hanno proseguito l'avanzata, dopo aver ripreso l'aeroporto internazionale di Tripoli, e hanno poi strappato alle milizie alleate del generale Haftar anche al Orban, un'ottantina di km a sud della capitale, e soprattutto lo snodo strategico di Tahrouna, a sud-est di Tripoli. Un portavoce di Haftar aveva spiegato la ritirata dalla zona dell'aeroporto con la volontà di dare spazio a un ritorno al tavolo delle trattative, cosa apprezzata dal ministro degli esteri tedesco Heiko Maas che si è espresso dopo l'incontro con il collega italiano Luigi di Maio:

"Non ci può essere una pace in Libia basata su una soluzione militare, non ci sono vie alternative al percorso politico che abbiamo avviato. Per questo apprezziamo i segnali venuti dalle parti in conflitto per riprendere i colloqui 5+5 per una tregua. Questo finora era stato bloccato proprio dalla parte della Libia orientale e speriamo che i colloqui possano riprendere al più presto e portare a risultati positivi", ha detto.

Ma se Haftar, dopo aver bloccato il negoziato, dice ora di essersi ritirato per favorire il dialogo e chiede al governo di Tripoli di accettare un cessate il fuoco per poter tornare al tavolo, le forze del GNA, cioè del governo internazionalmente riconosciuto di Al Sarraj, dicono di aver cacciato i miliziani di Haftar dopo aspri combattimenti e precisano di voler ulteriormente avanzare verso sud. Per ora non ci sono tracce di tregua. E sullo sfondo resta la sfida russo-turca, con Mosca ed Ankara accusate di appoggiare militarmente l'uno e l'altro dei contendenti.